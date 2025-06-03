Интегрированное управление границами: к чему украинцам стоит готовиться на будущее

Открытость, эффективность и безопасность. Таковы главные принципы европейской системы, которая имеет сложное название Integrated Border Managment или "Интегрированное управление границами". Теперь эту модель вводит и Украина, которая с 2022 года является кандидатом на членство в ЕС. И она касается каждого из нас.

Какие изменения уже происходят на наших границах и к чему стоит готовиться украинцам на будущее. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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Оформляют машину за 10 минут

Пункт пропуска "Красноильск – Викову-де-Сус" расположен на границе с Румынией в 60 километрах от Черновцов. Его открыли в конце 2022 года. Он имеет международный статус, работает круглосуточно и рассчитан на пятьсот единиц транспорта в сутки.

Оформление легкового автомобиля займет тут всего 10 минут. А пассажирского автобуса – максимум полчаса. Те, кто хоть раз выбрал этот маршрут, едут сюда снова.

Таких перепускных пунктов на украинской границе – большинство. Контрольные службы работают здесь одной командой, обмениваясь информацией с использованием современных технологий. К примеру, пограничники проверяют документы с помощью "е-Border Control". Программный продукт эстонской компании "ГОУСВИФТ" появился у нас благодаря партнерам из Международной организации миграции.

Он уже у нас на всех пунктах пропуска. Он полностью интегрирован в европейские системы. Это современный программный продукт. После предоставления паспортного документа инспектору пограничного контроля происходит сканирование паспортной зоны документа. При необходимости снимаются цифровые отпечатки пальцев, лица и далее осуществляется проверка по всем имеющимся базам данных,

– рассказал начальник Управления связи и информационных систем АДПСУ Николай Лущик.

Продолжается борьба против контрабандистов

Эффективность IT-технологий уже подтверждена реальными цифрами. По информации пограничников, в прошлом году они задержали более 2-х с половиной тысяч владельцев поддельных документов. При этом более 35 миллионов граждан и 8 миллионов транспортных средств успешно пересекли границу.

Большинство нарушителей пограничники тоже обнаруживают с помощью современной техники: дронов, авиации и фото- и видеокамер. Для криминальных группировок, которые переправляют людей и контрабанду, сейчас наступили непростые времена. Сотрудничество пограничных оперативников с коллегами из других ведомств и стран-соседей изрядно этому способствует.

В Украине действуют международно-правовые документы, которые позволяют вести обмен информацией между оперативными подразделениями для борьбы с организованными формами преступности на границе,

– рассказал начальник Управления по борьбе с трансграничной преступностью АДПСУ Юрий Ковальчук.

Изменения будут и в авиационных пунктах пропуска

Систему предварительной обработки данных о пассажирах под названием IPI/PNR планируют ввести в авиационных пунктах пропуска. Это тоже о пограничной безопасности. Но уже глобального уровня. Ее цель – противодействие терроризму и другим тяжелым преступлениям.

Информацию от авиаперевозчика предоставляют определенному уполномоченному органу, который осуществляет обработку, ищет риски и возможные угрозы. Мы понимаем, что в ближайшем будущем авиационное сообщение таки заработает. Наша страна находится в войне. И могут быть угрозы не только для нас, но и для мира. Мы не только заинтересованы, но и обязаны ввести эту систему,

– отметил начальник Управления информационно-аналитического обеспечения и криминального анализа АДПСУ Андрей Треус.

Все это и является результатом внедрения в Украине национальной системы интегрированного управления государственной границей, что соответствует стандартам ЕС. Большая часть из длинного перечня рекомендаций Брюсселя уже выполнена. Однако многое – еще в процессе.

Эту работу координирует Межведомственная группа, в состав которой входят эксперты от украинских министерств и ведомств и международных организаций. Именно она анализирует, как выполняются рекомендации ЕС, и определяет приоритеты и разрабатывает основные документы. Очередное заседание этой группы состоялось недавно в Киеве.

Украина преодолевает беспрецедентные вызовы, которые выходят за пределы традиционных границ и требуют комплексного подхода к управлению границей и минимизации рисков,

– подчеркнул первый заместитель председателя Госпогранслужбы Владимир Никифоренко.

Несмотря на боевые действия на Востоке, постоянные обстрелы и закрытое небо реформы продолжаются. Потому что наше европейское будущее тоже начинается с границ – открытых, эффективных и безопасных.