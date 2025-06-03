Які зміни вже відбуваються на наших кордонах та до чого варто готуватися українцям на майбутнє. Детальніше про це розповідає 24 Канал в межах програми "Кордон.UA".

До теми "Бахмут став бойовим хрещенням": історії прикордонників про оточення та перші обстріли

Оформлюють автівку за 10 хвилин

Пункт пропуску "Красноїльськ – Вікову-де-Сус" розташований на кордоні з Румунією за 60 кілометрів від Чернівців. Його відкрили наприкінці 2022 року. Він має міжнародний статус, працює цілодобово та розрахований на п’ятсот одиниць транспорту на добу.

Оформлення легкового автомобіля займе тут усього 10 хвилин. А пасажирського автобуса – максимум пів години. Ті, хто хоч раз обрав цей маршрут, їдуть сюди знову.

Таких перепускних пунктів на українському кордоні – більшість. Контрольні служби працюють тут однією командою, обмінюючись інформацією з використанням сучасних технологій. До прикладу, прикордонники перевіряють документи за допомогою "е-Border Control". Програмний продукт естонської компанії "ГОУСВІФТ" з'явився у нас завдяки партнерам із Міжнародної організації міграції.

Він вже у нас на всіх пунктах пропуску. Його повністю інтегровано до європейських систем. Це сучасний програмний продукт. Після надання паспортного документа інспектору прикордонного контролю відбувається сканування паспортної зони документа. За необхідністю знімаються цифрові відбитки пальців, обличчя і далі здійснюється перевірка по всіх наявних базах даних,

– розповів начальник Управління зв'язку та інформаційних систем АДПСУ Микола Лущик.

Триває боротьба проти контрабандистів

Ефективність ІТ-технологій вже підтверджена реальними цифрами. За інформацією прикордонників, минулого року вони затримали більше 2-х з половиною тисяч власників підроблених документів. При цьому понад 35 мільйонів громадян та 8 мільйонів транспортних засобів успішно перетнули кордон.

Більшість порушників прикордонники теж виявляють за допомогою сучасної техніки: дронів, авіації та фото- та відеокамер. Для кримінальних угруповань, які переправляють людей та контрабанду, нині настали непрості часи. Співпраця прикордонних оперативників із колегами з інших відомств та країн-сусідів неабияк цьому сприяє.

В Україні є чинними міжнародно-правові документи, які дозволяють вести обмін інформацією між оперативними підрозділами для боротьби з організованими формами злочинності на кордоні,

– розповів начальник Управління боротьби з транскордонною злочинністю АДПСУ Юрій Ковальчук.

Зміни будуть і в авіаційних пунктах пропуску

Систему попередньої обробки даних про пасажирів під назвою IPI/PNR планують запровадити в авіаційних пунктах пропуску. Це теж про прикордонну безпеку. Але вже глобального рівня. Її мета – протидія тероризму та іншим важким злочинам.

Інформацію від авіаперевізника надають певному уповноваженому органу, який здійснює обробку, шукає ризики та можливі загрози. Ми розуміємо, що в ближньому майбутньому авіаційне сполучення таки запрацює. Наша країна перебуває у війні. І можуть бути загрози не лише для нас, але й для світу. Ми не тільки зацікавлені, але й зобов'язані запровадити цю систему,

– зазначив начальник Управління інформаційно-аналітичного забезпечення та кримінального аналізу АДПСУ Андрій Треус.

Усе це і є результатом запровадження в Україні національної системи інтегрованого управління державним кордоном, що відповідає стандартам ЄС. Велику частину із довжелезного переліку рекомендацій Брюсселя вже виконано. Однак багато чого – ще у процесі.

Цю роботу координує Міжвідомча група, до складу якої входять експерти від українських міністерств і відомств та міжнародних організацій. Саме вона аналізує, як виконуються рекомендації ЄС, та визначає пріоритети й розробляє основні документи. Чергове засідання цієї групи відбулося нещодавно у Києві.

Україна долає безпрецедентні виклики, які виходять за межі традиційних кордонів і вимагають комплексного підходу до управління кордоном та мінімізації ризиків,

– підкреслив перший заступник голови Держприкордонслужби Володимир Нікіфоренко.

Попри бойові дії на Сході, постійні обстріли та закрите небо реформи тривають. Бо наше європейське майбутнє теж починається з кордонів – відкритих, ефективних та безпечних.