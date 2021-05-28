Авария с пострадавшими детьми произошла еще в марте 2019 года. Следовательно, через два года после ДТП следователи теруправления Государственного бюро расследований выдвинули мужчине подозрение.
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ДТП с полицейским в Мариуполе
- 9 марта 2019 года, около 9:00, полицейский ехал за рулем служебного авто Mitsubishi L200.
- Событие произошло в Левобережном районе Мариуполя. Во время проезда перекрестка наехал на двух девушек-сестер 9 и 10 лет.
- В результате ДТП одна из девушек получила травмы средней тяжести.
- Водитель – 33-летний заместитель начальника управления – начальник отдела оперативного реагирования управления КОРД в Донецкой области.
Аварию мужчина совершил на служебном авто / Фото ГБР
Что грозит полицейскому
Правоохранителя подозревают в нарушении правил безопасности движения, что нанесло травмы средней тяжести.
КОРДовцу сообщили о подозрении / Фото ГБР
В случае доказательства вины ему грозит ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на такое же время.
ДТП с несовершеннолетними: последние случаи
- 24 мая в Виннице нетрезвая женщина наехала на 13-летнего мальчика. Пострадавший в тяжелом состоянии в реанимации.
- В тот же день в Буске на Львовщине ВАЗ, за рулем которого был пьяный водитель, вылетел в кювет и перевернулся. В результате аварии пострадали двое 17-летних девушек.
- Между тем в Вознесенске Николаевской области несовершеннолетний сын местного майора устроил стрельбу из окна авто. Все это происходило во время движения, парень находился за рулем.