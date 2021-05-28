Авария с пострадавшими детьми произошла еще в марте 2019 года. Следовательно, через два года после ДТП следователи теруправления Государственного бюро расследований выдвинули мужчине подозрение.

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ДТП с полицейским в Мариуполе

9 марта 2019 года, около 9:00, полицейский ехал за рулем служебного авто Mitsubishi L200.

Событие произошло в Левобережном районе Мариуполя. Во время проезда перекрестка наехал на двух девушек-сестер 9 и 10 лет.

В результате ДТП одна из девушек получила травмы средней тяжести.

Водитель – 33-летний заместитель начальника управления – начальник отдела оперативного реагирования управления КОРД в Донецкой области.



Аварию мужчина совершил на служебном авто / Фото ГБР

Что грозит полицейскому

Правоохранителя подозревают в нарушении правил безопасности движения, что нанесло травмы средней тяжести.



КОРДовцу сообщили о подозрении / Фото ГБР

В случае доказательства вины ему грозит ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на такое же время.

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