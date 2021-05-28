Аварія із постраждалими дітьми сталася ще у березні 2019 року. Відтак, через два роки, Після ДТП слідчі теруправління Державного бюро розслідувань висунули чоловіку підозру.

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ДТП із поліцейським у Маріуполі

9 березня 2019 року, близько 9:00, поліцейський їхав за кермом службового авто Mitsubishi L200

Подія сталася у Лівобережному районі Маріуполя. Під час проїзду перехрестя поліцейський наїхав на двох дівчат-сестер 9 і 10 років.

У результаті ДТП одна з дівчат отримала травми середньої тяжкості.

Водій – 33-річний заступник начальника управління – начальник відділу оперативного реагування управління КОРД у Донецькій області.



Аварію чоловік вчинив на службовому авто / Фото ДБР

Що загрожує поліцейському

Правоохоронця підозрюють у порушенні правил безпеки руху, що спричинило травми середньої тяжкості.



КОРДівцю повідомили про підозру / Фото ДБР

У разі доведення провини йому загрожує обмеження волі терміном до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же час.

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