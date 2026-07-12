Сергей Корецкий станет новым премьер-министром Украины, – источники

Владимир Зеленский сообщил о замене Юлии Свириденко в должности премьер-министра. Новым главой правительства станет Сергей Корецкий.

Об этом сообщают источники 24 Канала в правительстве.

Кто станет новым премьер-министром?

Источники отмечают, что президент уже определился с новым премьером Украины. Им станет председатель правления "Нефтегаза" и директор "Укрнафты" Сергей Корецкий.

Владимир Зеленский уже провел с ним разговор. Президент поблагодарил Корецкого за эффективную работу во главе "Укрнафты" и "Нафтогаза".

Глава государства заявил о новых вызовах из-за российских ударов, в том числе по энергетической инфраструктуре.

Зеленский и Корецкий обсудили, какие шаги необходимы для большей устойчивости Украины в рамках обновленной политической стратегии.

Напомним, что президент заявил об изменении политической стратегии Украины. Она состоит в том, что за каждое ключевое внешнеполитическое направление будет отвечать человек с большим опытом.

Украинский лидер анонсировал кадровые изменения в правительстве и правоохранительных органах. Так, Юлия Свириденко после почти года в должности премьера покидает этот пост. Она предположительно станет послом Украины в США.

Что известно о Сергее Корецком?

Сергей Корецкий родился 14 марта 1978 в Луцке. Имеет несколько высших образований: окончил Луцкий государственный технический университет по специальностям машиностроения и экономика предприятия, также получил образование по добыче нефти и газа в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа. В 2019 году прошел программу Executive MBA в Киево-Могилянской бизнес-школе.

Карьеру начал в 1997 году в группе компаний "Континиум", где прошел путь от аналитика к руководителю. Затем возглавлял компанию "Западная Нефтяная Группа", а в 2013 году стал генеральным директором сети АЗС WOG.

После ухода из WOG в 2018 году основал Idealist Coffee Co. – компанию полного цикла по обжарке кофе и сети кофеен. В конце 2021 вышел из состава ее бенефициаров, передав управление профессиональной команде.

Также Корецкий являлся соучредителем международного энерготрейдера Centurion Group SA в Швейцарии.

В ноябре 2022 года после перехода "Укрнафты" и "Укртатнафты" под контроль государства возглавил обе компании. За время его руководства "Укрнафта" погасила многомиллиардный налоговый долг, увеличила добычу нефти и газа и приступила к модернизации производства.

В апреле 2025 года победил в конкурсе на должность председателя правления НАК "Нефтегаз Украины", а в мае официально возглавил компанию.