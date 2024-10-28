Брали ли Силы обороны в плен солдат Ким Чен Ына на Курщине: что говорят в ВСУ

В ОТГ "Северск" ответили, брали ли они в плен северокорейских солдат.

Спикер оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мысник сказал, что Кремль пытается перебросить войска КНДР поближе к Курской области. Это заявление прозвучало в эфире "Суспильного".

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Пока что боевого контакта или пленных у нас нет, пока в настоящее время нет данных по военнослужащим КНДР,

– сказал Мысник.

Украинская разведка подтверждает прибытие первых подразделений КНДР в Курскую область. Наемников из КНДР везут на фронт грузовиками с гражданскими номерами. Западные СМИ и НАТО также говорят о том, что Россия перебросила на фронт свежее мясо из-за рубежа.

В НАТО отреагировали на это. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что такие действия Москвы являются значительной эскалацией войны против Украины. Он призвал Путина остановить это. Также, по словам Рютте, отправка войск КНДР в Россию показывает еще один пробел в документах о безопасности НАТО.

А в Пентагоне четко указали: если КНДР присоединится к войне в Украине – США не будут ограничивать Киев в использовании американских вооружений.