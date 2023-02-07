"Украина – не Корея": Данилов ответил Медведеву на раздел по "38 параллели"
Источник:твиттер Алексея Данилова
Глава Совбеза России Дмитрий Медведев выдал очередное возмутительное заявление в сторону Украины. На это уже отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Он поспешил напомнить Медведеву, что Украина – не Корея и никаких 38 и других параллелей, чужих историй и навязанных снаружи сценариев не будет.
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Данилов подчеркнул, что координаты движения "российскому военному кораблю" заданы, изменений не предусмотрено, Силы обороны Украины работают.
Что этому предшествовало
- Медведев в своем сообщении заявил, что Украина вроде бы рассматривает возможность "корейского сценария" в войне с Россией, стремясь стать похожей на Южную Корею и надеясь на освобождение оккупированных территорий.
- Но, по словам Медведева, "корейский сценарий" невозможен, потому что Россия является "государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием". Он также пригрозил, что Украину ждет "разделение на части".
Заметим, что еще в конце марта 2022 начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявлял, что Россия попытается навязать Украине "корейский" сценарий и собрать все оккупированные территории в единое квазигосударственное образование.
А министр обороны Алексей Резников еще раньше говорил, что невозможна "корейская история у нас – по причинам, что такой шанс был у россиян, если бы они заморозили конфликт, в 14-м году". Но Кремль этого не устроило, они пошли в открытое наступление.
Другие скандальные заявления Медведева
Председатель Совбеза России Дмитрий Медведев уже давно известен своими абсурдными заявлениями, в которых он затрагивает и оскорбляет едва ли не весь цивилизованный мир. Среди последних "жемчужин" можно упомянуть:
- Медведева очень пугает, насколько Запад поддерживает Украину. Ему не понравилось заявление министра обороны Италии Гвидо Крозетто о том, что Европа должна помогать Украине, чтобы сделать невозможным Третью мировую войну. Но никакой реакции на это он дать не смог. только пытался неуклюже обидеть итальянского министра и вспомнить, что он является предпринимателем с незаконченным образованием.
- В еще одном своем заявлении Медведев решил "загадать" историю. Он бестолково заявил, что именно Россия якобы победила Наполеона и Гитлера, а украинцы за Западный мир – наследники двух вышеупомянутых лиц. Поэтому заместитель председателя российского Совбеза говорит о новой "отечественной войне", в которой якобы Россия непременно победит.