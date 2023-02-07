"Украина – не Корея": Данилов ответил Медведеву на раздел по "38 параллели"

Глава Совбеза России Дмитрий Медведев выдал очередное возмутительное заявление в сторону Украины. На это уже отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он поспешил напомнить Медведеву, что Украина – не Корея и никаких 38 и других параллелей, чужих историй и навязанных снаружи сценариев не будет.

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Данилов подчеркнул, что координаты движения "российскому военному кораблю" заданы, изменений не предусмотрено, Силы обороны Украины работают.

Что этому предшествовало

Медведев в своем сообщении заявил, что Украина вроде бы рассматривает возможность "корейского сценария" в войне с Россией, стремясь стать похожей на Южную Корею и надеясь на освобождение оккупированных территорий.

Но, по словам Медведева, "корейский сценарий" невозможен, потому что Россия является "государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием". Он также пригрозил, что Украину ждет "разделение на части".

Заметим, что еще в конце марта 2022 начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявлял, что Россия попытается навязать Украине "корейский" сценарий и собрать все оккупированные территории в единое квазигосударственное образование.

А министр обороны Алексей Резников еще раньше говорил, что невозможна "корейская история у нас – по причинам, что такой шанс был у россиян, если бы они заморозили конфликт, в 14-м году". Но Кремль этого не устроило, они пошли в открытое наступление.

Другие скандальные заявления Медведева

Председатель Совбеза России Дмитрий Медведев уже давно известен своими абсурдными заявлениями, в которых он затрагивает и оскорбляет едва ли не весь цивилизованный мир. Среди последних "жемчужин" можно упомянуть: