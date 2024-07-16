В Курской области сильно горит завод: россияне жалуются на "атаку дронов"

В ночь на 16 июля в Курской области вспыхнул мощный пожар на заводе низковольтной аппаратуры. Оккупанты жалуются на якобы "атаку БПЛА".

Площадь пожара уже достигла 400 квадратных метров. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

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Что известно о пожаре в Курской области

Пропагандисты пишут, что в поселке Коренево "беспилотники атаковали" завод низковольтной аппаратуры. Вспыхнул пожар, его площадь уже достигла 400 квадратных.

Пожар в Курской области: смотрите видео

Как горит российский завод / Фото из росСМИ

Рабочих якобы "эвакуировали" еще до прибытия пожарных. По словам оккупантов, вроде бы пострадавших нет.

Пожар в Курской области: смотрите видео

Губернатор Курской области заявил, что якобы "дрон сбросил взрывное устройство" на территорию завода. Возгорание произошло в одном из технологических цехов. Его тушат пожарные расчеты из двух районов.

По данным росСМИ, Кореневский завод низковольтной аппаратуры изготавливает продукцию для энергетики и других отраслей промышленности.

Горит завод низковольтной аппаратуры: смотрите видео