Коридор из Козаровичей на Киевщине не сработал: оккупанты открыли огонь по колонне
Ирина Верещук рассказала, что 21 марта гуманитарный коридор из Козаровичей на Киевщине не сработал. Российские захватчики открыли огонь по колонне.
Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук в видеообращении сообщила, что из 8 запланированных на 21 марта гумкоридоров только по одному не удалось эвакуировать людей, пишет 24 канал.
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Гумкоридор из Козаровичей на Киевщине не сработал
Из села Козаровичи в город Вышгород эвакуация не состоялась,
– сообщила министр
Верещук уточнила, что оккупационные войска обстреляли колонну и не разрешили людям выйти.
Что касается других "зеленых коридоров" в Киевской области, то по маршруту из поселка Большая Дымерка в Бровары удалось вывезти более 4 370 человек – к автобусам для эвакуации присоединилось большое количество частных автомобилей. А по маршруту из Бучи и Ворзеля эвакуировали 380 человек, а также доставили гуманитарную помощь в виде продуктов, медикаментов и одежды.
Вечернее обращение Ирины Верещук за 21 марта: смотрите видео