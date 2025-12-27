Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает “Зеркало недели", передает 24 Канал.

Почему Корявченков мог выехать за границу?

По информации собеседников издания в правоохранительных органах, того же дня в рамках расследования НАБУ и САП о деятельности организованной преступной группы в Верховной Раде подозрения уже вручили народным депутатам Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому, Ольге Савченко и Юрию Киселю. Источники не исключают, что круг подозреваемых может быть расширен.

Издание отмечает, что выезд Корявченкова за границу состоялся именно на фоне этих событий. По состоянию на сейчас ему подозрение не объявляли. Ранее в субботу в медиа появлялась информация о якобы проведении обысков у Корявченкова детективами НАБУ, однако в НАБУ и САП эти сообщения опровергли.

27 декабря антикоррупционные органы официально сообщили о разоблачении организованной преступной группы, в которую входили действующие народные депутаты. Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что в рамках дела следственные действия проводятся в Комитете Верховной Рады по вопросам транспорта. Комитет возглавляет депутат от "Слуги народа" Юрий Кисель, которого связывают с бывшим первым помощником президента Владимира Зеленского и соучредителем студии "Квартал 95" Сергеем Шефиром.

Кому НАБУ объявили подозрения среди нардепов?