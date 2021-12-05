Кормим волков костями детей, – герой Коцюбайло о самом ярком российском фейке

Герой Украины Дмитрий Коцюбайло, с позывным "Да Винчи", рассказал о фейках, которые о нем распространила российская пропаганда. Так, люди удивляются, когда видят, что рост воина на самом деле не 2 метра.

Шутка, которую восприняли серьезно

Многие люди считают, что Коцюбайло очень высокий и коренастый. Об этом доброволец и командир 1-й штурмовой роты ДУК "Правый сектор" рассказал в интервью.

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Российские пропагандисты заявляли, что добровольцы напали на армию и якобы обстреляли друг друга. "Да Винчи" заверил, что такого никогда не было. Однако самая громкая пропаганда была связана с волком и газетой The New York Times.

У нас на базе живет волк. Нам его подарили, и мы очень его любим. Такой сын полка он у нас. Когда приехал журналист The New York Times, мы проходили мимо волка, а у него кости там в вольере валялись, потому что он хорошо ест. Я пошутил, что это кости русскоязычных младенцев,

– рассказал Коцюбайло.

Воин считал, что все знают про известный мем. Однако американский журналист воспринял все серьезно и написал об этом.

"Серьезно написал, что в центре Европы кормят волков детишками. Такой кипиш был, вы не представляете. И, конечно, пропагандисты российские это разнесли. И теперь о нас только так и пишут – подразделение, в котором кормят волка российскими детишками", – объяснил герой.

Недавно Зеленский наградил "Да Винчи"

Во время выступления в Верховной Раде 1 декабря президент Владимир Зеленский предоставил бойцу звание Героя Украины. Воин стал первым в истории Украины добровольцем, которого отметили такой наградой.

, уроженец Прикарпатья в 21 год стал самым молодым командиром 1-й штурмовой роты "Правого сектора".

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