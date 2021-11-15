Корниенко объяснил, почему принятие многих решений в Раде срываются
Источник:Интерфакс-Украина
Многие решения в парламенте срываются из-за недостаточного уровня коммуникации с депутатами и группами. В частности, работу существенно осложнила пандемия коронавируса.
Первый заместитель председателя украинского парламента Корниенко отметил: хорошо, если сейчас в зале заседаний собираются 210 – 215 нардепов монобольшинства. По словам политика, необходимый минимум – 226 голосов – иногда не могут набрать даже при большом желании.
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В то же время депутаты часто не досиживают до конца пленарного заседания.
Иногда мы просто не до конца коммуницируем какие-то вещи с нашими партнерами, прежде всего с депутатскими группами,
– подчеркнул Корниенко.
Кроме того, вице-спикер заявил: часто проблемы с принятием решения связаны с личными планами нардепов.
По словам Корниенко, предложения "давайте еще неделю поработаем", "еще день посидим" встречают с опасениями.
"Ведь они заранее планировали какие-то зарубежные поездки, встречи с избирателями в округах и, разумеется, менять график за две недели до запланированного очень трудно", – заявил политик.
Нардепов проверяют на входе в Раду
- Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине нардепов проверяют при входе в Верховную Раду.
- Все вакцинированные народные избранники вынуждены делать тест на выявление коронавируса.
- Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что "новые правила входа в административное здание Верховной Рады распространяются не только на народных депутатов, но и на журналистов и сотрудников Аппарата ВР".
- Также Радуцкий напомнил, что сертификат вакцинации не дает права пренебрегать требованиями карантина.