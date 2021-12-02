Корниенко официально объявил о выходе Сохи из фракции "слуг"
Источник:24 канал
Вице-спикер Рады Александр Корниенко 2 декабря официально объявил о выходе депутата Романа Сохи из фракции "Слуга народа". Ранее о решении выйти из политсилы заявлял сам Соха.
Так, нардеп заявил о выходе из фракции, выступая за трибуной парламента еще 30 ноября.
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Сообщаю о выходе народного депутата Сохи Романа Васильевича из состава парламентской фракции "Слуга народа",
– сказал Корниенко.
Почему Соха решил покинуть "слуг"
Нардеп во время выступления раскритиковал деятельность президента Владимира Зеленского, а затем заявил, что выходит из фракции.
Политик сказал, что разочаровался в президентской команде. Больше всего Соха возмутился из-за назначения Ростислава Шурмы заместителем главы руководителя Офиса Президента.
Кто такой Роман Соха?С 2001 года работал экономистом валютного отдела банка. Впоследствии он стал директором Регионального центра банка. Кроме того, Соха возглавлял региональный розничный центр ПАО "Сведбанк" и Запорожский филиал ПАО "Укринбанк".
В политику пришел в 2019 году. Он победил на парламентских выборах в округе №75, что в Запорожской области. Политик был соавтором 15 законопроектов. Кстати, Соха есть в списке депутатов, которые вошли в межфракционное объединение Дмитрия Разумкова.