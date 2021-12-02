Корниенко официально объявил о выходе Сохи из фракции "слуг"

Вице-спикер Рады Александр Корниенко 2 декабря официально объявил о выходе депутата Романа Сохи из фракции "Слуга народа". Ранее о решении выйти из политсилы заявлял сам Соха.

Так, нардеп заявил о выходе из фракции, выступая за трибуной парламента еще 30 ноября.

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Сообщаю о выходе народного депутата Сохи Романа Васильевича из состава парламентской фракции "Слуга народа",

– сказал Корниенко.

Почему Соха решил покинуть "слуг"

Нардеп во время выступления раскритиковал деятельность президента Владимира Зеленского, а затем заявил, что выходит из фракции.

Политик сказал, что разочаровался в президентской команде. Больше всего Соха возмутился из-за назначения Ростислава Шурмы заместителем главы руководителя Офиса Президента.