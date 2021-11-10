Корниенко ответил, как фракция будет "убеждать" нардепов, которые хотят к Разумкову

Некоторые нардепы из "Слуги народа" планируют присоединиться к политсиле, которую формирует Дмитрий Разумков. В таком случае фракция может потерять свою монокоалицию.

Однако формальных оснований для перевыбров нет. Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал первый вице-спикер Александр Корниенко.

К теме Разумков поделился планами о собственной политсиле и кого там ждет

"Мы видели посты коллег в фейсбуке, которые вступили в это межфракционное объединение. Они объясняют, что ничего такого не происходит. Мол, мы остаемся "слугами народа" и работаем вместе с вами, но мы – объединение технократов", – заявил Корниенко.

В то же время, по словам политика, такие заявления звучат странно, ведь присутствие там Дмитрука точно перечеркивает любые аллюзии на технократию. На заседании "Слуги народа" таким коллегам будут предлагать определенные решения.

Я не знаю, что они будут делать, но точно эта ситуация дальше как-то будет двигаться,

– подчеркнул Корниенко.

Впрочем, если эти народные депутаты не сложат мандаты, фракция не может исключить почти 20 человек, потому что монобольшинство тогда перестанет существовать. Вице-спикер надеется, что уже 16 ноября Сергей Кострийчук, Сергей Козырь и Виталий Войцеховский примут присягу и в "Слуге народа" останется 244 человека.

Полное интервью Александра Корниенко в программе "Первые лица": смотрите видео

"Слуги" могут потерять монобольшинство

Однако если "слуг" покинут еще 18 человек – формально перестанет существовать коалиция.

Либо месяц дается на создание новой коалиции, либо кто-то может вступить во фракцию "Слуга народа". Если станет 226 человек, то снова будет существовать монобольшинство в виде фракции "Слуга народа". Александр Корниенко Первый вице-спикер ВРУ

Политик резюмировал, что пока нет ни массовых фактов выхода, ни фактов исключения. Пока это абстрактные разговоры. Межфракционное депутатское объединение – это не депутатская группа, а образование, которых почти 100 в парламенте.

Разумков создает свою политсилу: главное