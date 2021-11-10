Корниенко ответил, как фракция будет "убеждать" нардепов, которые хотят к Разумкову
Источник:24 канал
Некоторые нардепы из "Слуги народа" планируют присоединиться к политсиле, которую формирует Дмитрий Разумков. В таком случае фракция может потерять свою монокоалицию.
Однако формальных оснований для перевыбров нет. Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал первый вице-спикер Александр Корниенко.
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"Мы видели посты коллег в фейсбуке, которые вступили в это межфракционное объединение. Они объясняют, что ничего такого не происходит. Мол, мы остаемся "слугами народа" и работаем вместе с вами, но мы – объединение технократов", – заявил Корниенко.
В то же время, по словам политика, такие заявления звучат странно, ведь присутствие там Дмитрука точно перечеркивает любые аллюзии на технократию. На заседании "Слуги народа" таким коллегам будут предлагать определенные решения.
Я не знаю, что они будут делать, но точно эта ситуация дальше как-то будет двигаться,
– подчеркнул Корниенко.
Впрочем, если эти народные депутаты не сложат мандаты, фракция не может исключить почти 20 человек, потому что монобольшинство тогда перестанет существовать. Вице-спикер надеется, что уже 16 ноября Сергей Кострийчук, Сергей Козырь и Виталий Войцеховский примут присягу и в "Слуге народа" останется 244 человека.
Полное интервью Александра Корниенко в программе "Первые лица": смотрите видео
"Слуги" могут потерять монобольшинство
Однако если "слуг" покинут еще 18 человек – формально перестанет существовать коалиция.
Либо месяц дается на создание новой коалиции, либо кто-то может вступить во фракцию "Слуга народа". Если станет 226 человек, то снова будет существовать монобольшинство в виде фракции "Слуга народа".
Политик резюмировал, что пока нет ни массовых фактов выхода, ни фактов исключения. Пока это абстрактные разговоры. Межфракционное депутатское объединение – это не депутатская группа, а образование, которых почти 100 в парламенте.
Разумков создает свою политсилу: главное
- Дмитрий Разумков заявил, что планирует создать собственную политическую силу.
- Впоследствии он сообщил, что создает межфракционное объединение, которое назовет "Разумная политика". В МФО должны войти примерно 25 нардепов.
- В состав МФО Разумкова присоединились несколько нардепов от "Слуги народа" и 1 нардеп от "Батькивщины".