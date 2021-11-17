Корниенко рассказал, когда Рада проголосует за "тысячу за вакцинацию"

Президент Зеленский выступил с инициативой выплатить людям, которые получили две дозы вакцины против коронавируса, 1000 гривен. Первый вице-спикер Рады Александр Корниенко заявил, что к этому законопроекту парламент может взяться уже на этой неделе.

По словам Корниенко, законопроект в первом чтении могут рассмотреть уже в четверг, 18 ноября.

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В законопроект могут внести много правок

Это может случиться, если 17 ноября на рассмотрение документа соберется профильный комитет. С первым голосованием, считает первый вице-спикер, проблем не будет.

Далее же будет второе чтение и будет много правок – так называемый "поправочный спам". Ну то будем с этим работать в комитете и в зале,

– пояснил Корниенко.

Точный механизм выдачи средств Корниенко не озвучил

Политик пока не объяснил, как именно будет действовать механизм выдачи средств. Корниенко отметил, что порядок будут разрабатывать профильные министерства.

Я думаю, что мы должны говорить, что это в первую очередь поддержка индустрий – тех, которые пострадали, креативных, спортивных,

– добавил нардеп.

Корниенко о тысяче за вакцинацию / Смотрите видео:

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Что известно о тысяче за вакцинацию: