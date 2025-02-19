Король Чарльз III и Залужный посетили Центр изучения травм при Имперском колледже

За несколько дней до третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину король Чарльз и Валерий Залужный посетили Центр изучения травм при Имперском колледже. Основной целью визита было подчеркнуть поддержку Великобритании всех раненых украинских военнослужащих.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Что известно о визите короля Чарльза в Центр

Во время неожиданного визита в Центр изучения травм при Имперском колледже Лондона король Чарльз через видеосвязь пообщался с украинским хирургом Игнатом Геричем, главой хирургического отделения реабилитационного центра Unbroken во Львове.

Король Чарльз и Залужный посетили Центр изучения травм: смотрите видео

Герич рассказал, что их клиника оказывает помощь большому количеству раненых военных и гражданских лиц. Он также объявил о новом партнерстве между Unbroken и Imperial College, которое позволило создать центр реконструктивной хирургии, где врачи помогают "восстанавливать тела, разрушенные войной".

Я хочу выразить глубочайшую благодарность Великобритании за ее неизменную поддержку Украины. В эти бурные времена Великобритания остается не только нашим надежным союзником, но и демонстрирует настоящее мировое лидерство в защите свободы,

– подчеркнул Герич.

Король Чарльз отметил важность сотрудничества между британскими и украинскими врачами и выразив восхищение их работой.

Я очень рад, что Imperial College имеет столь эффективное партнерство с Unbroken. Надеюсь, что я не создаю никаких неудобств в вашей напряженной работе. Я знаю, как вы преданы своему делу. Пожалуйста, передайте мои наилучшие пожелания всей вашей команде. Я искренне восхищаюсь тем, что вы делаете,

– сказал король Чальз.

Кроме того, король имел возможность ознакомиться с разработками для защиты военных, испытал технологию виртуальной реальности для биологической обратной связи и пообщался со студентами.