Повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Що відомо про візит короля Чарльза до Центру

Під час несподіваного візиту до Центру вивчення травм при Імперському коледжі Лондона король Чарльз через відеозв’язок поспілкувався із українським хірургом Гнатом Геричем, головою хірургічного відділення реабілітаційного центру Unbroken у Львові.

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Герич розповів, що їхня клініка надає допомогу великій кількості поранених військових та цивільних осіб. Він також оголосив про нове партнерство між Unbroken та Imperial College, яке дало змогу створити центр реконструктивної хірургії, де лікарі допомагають "відновлювати тіла, зруйновані війною".

Я хочу висловити найглибшу подяку Великій Британії за її незмінну підтримку України. У ці буремні часи Британія залишається не лише нашим надійним союзником, а й демонструє справжнє світове лідерство у захисті свободи,

– наголосив Герич.

Король Чарльз відзначив важливість співпраці між британськими та українськими лікарями та висловивши захоплення їхньою роботою.

Я дуже радий, що Imperial College має настільки ефективне партнерство з Unbroken. Сподіваюся, що я не створюю жодних незручностей у вашій напруженій роботі. Я знаю, як ви віддані своїй справі. Будь ласка, передайте мої найкращі побажання всій вашій команді. Я щиро захоплююся тим, що ви робите,

– сказав король Чальз.

Крім того, король мав змогу ознайомитися із розробками для захисту військових, випробував технологію віртуальної реальності для біологічного зворотного зв’язку та попоспілкувався зі студентами.