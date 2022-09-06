Королева Елизавета II приняла отставку Джонсона и назначила Трасс премьером

Королева Великобритании Елизавета II официально приняла отставку Бориса Джонсона. Теперь он не является британским премьером-министром. Его на посту заменила Лиз Трасс.

Джонсон сложил полномочия перед Елизаветой II в замке Балморал, что в шотландском городе Абердин.

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Сразу после него резиденцию королевы должна посетить Лиз Трасс, которую члены Консервативной партии избрали новой главой правительства. Елизавета II официально назначит ее следующим премьер-министром Великобритании и попросит сформировать правительство.

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Добавим, что Борис Джонсон 6 сентября произнес свою заключительную речь на посту премьер-министра Великобритании. В ней он рассказал о достижениях своего правительства, поддержке Украины и преемнице, которой стала Лиз Трасс.

Впоследствии стало известно, что Елизавета II назначила премьер-министром Лиз Трасс и поручила ей сформировать правительство.



Трасс встретилась с Елизаветой II / Фото SkyNews

Главные тезисы финальной речи Джонсона на посту

Борис Джонсон подчеркнул, что считает выдающимися достижениями в должности:

выполнение условий Brexit,

программу вакцинации от коронавируса,

сопротивление российской агрессии в Украине,

уменьшение количества безработных.

Британский премьер упомянул о поставках оружия Украине, заявив, что они, возможно, "вполне помогли изменить ход крупнейшей европейской войны за 80 лет". Он также добавил, что за энергетическим кризисом стоит российский диктатор владимир путин.

"Мы пытаемся преодолеть энергетический кризис. путин не может шантажировать или запугивать британцев из-за энергетического кризиса. Новое правительство Тори поможет это исправить", – констатировал политик.

О своем будущем Джосон рассказал очень туманно:

Что касается прыжков в будущей карьере, позвольте мне сказать, что сейчас я похож на одну из тех ракет-носителей, которая выполнила свою функцию. Теперь я осторожно войду в атмосферу и невидимо пришвартуюсь в каком-то отдаленном и темном уголке Тихого океана.

Отставка Бориса Джонсона: главное

7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра. Также он покинул пост лидера Консервативной партии. Вскоре на заявление Джонсона отреагировали в Офисе Президента. Михаил Подоляк заявил, что быть лидером – значит называть российское зло злом, а также – брать ответственность в самые тяжелые времена.

5 сентября Лиз Трасс избрали новым премьер-министром Великобритании. Трасс непоколебима в своих взглядах относительно войны в Украине и неоднократно заявляла, что будет поддерживать украинский народ в противостоянии российской агрессии.

Борис Джонсон поздравил Лиз Трасс с избранием новой главой правительства Великобритании и призвал однопартийцев по Консервативной партии к ее поддержке.

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