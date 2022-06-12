Королевская бригада "гостеприимно" встретила российских оккупантов: красноречивое видео

Воины 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила показали оккупантам свое гостеприимство. Они сбросили снаряд прямо в окопы русских захватчиков.

Украинские защитники обнародовали красноречивое видео, показывающее гостеприимство и отношение украинцев к оккупантам. Ведь россиянам не место на нашей земле.

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Воины королевской бригады показали, что делать с российскими военными в Украине – уничтожать.

На видео заметно, как из нашей техники в небе вылетел снаряд и попал прямо в окопы, где были кафиры. Пока неизвестно потери серезов россиян. А видео сопровождается популярной песней "Поможет ВСУ".

Королевская бригада "гостеприимно" встретила кафиров: смотрите видео



Актуально о потерях врага

За время полномасштабного вторжения России в Украину наши защитники ликвидировали 32 150 российских захватчиков . Только за последние сутки, 11 июня, ВСУ уничтожили около 100 кафиров.

Утраты русской армии в технике:

танков – 1430 единиц,

боевых бронированных машин – 3 484 единицы,

артиллерийских систем – 715 единиц,

РСЗО – 226 единиц,

средства ПВО – 97 единиц,

самолетов – 212 единиц,

вертолетов – 178 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 582 единицы,

крылатые ракеты – 125 единиц,

корабли и катера – 13 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 455 единиц,

специальная техника – 54 единицы.

Другие видео о том, как ВСУ уничтожают врагов

ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев" , расположенную в городе Кадиевка Луганской области. На кадрах видны охваченное огнем помещение и густой черный дым.

Украинские военные из разведывательной группы К2 54-й бригады им. Мазепы передали "привет" оккупантам . Россияне "заблудились" на улицах Марьинки Донецкой области, но их быстро отправили в ад.

Львовские десантники показали, как взрывают боевую машину воздушно-десантных войск России. На видео заметно, как взорвалась одна БМД оккупанта, другие быстро начали бежать.

Силы специальных операций ВСУ уничтожили в Херсонской области вражеский КамАЗ "Тайфун" с личным составом противника. Все сгорело в мгновение ока, превратившись в факелы.

Также наши защитники показали новое мастерское уничтожение кафиров . Удар нанес пожар, а транспорт начал ехать в другую сторону.

Украинские артиллеристы показали эффектные фото, как уничтожают кафиров с помощью французских САУ Caesar . В частности, три боевых экипажа отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" нанесли удар противнику 155-миллиметровыми снарядами.

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