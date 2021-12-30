Королевский гвардиец в Лондоне сбил с ног ребенка, но продолжил шагать: видео

Сеть возмутил поступок королевского гвардейца в Великобритании. Он сбил ребенка с ног, но продолжил шагать, словно ничего не произошло.

Инцидент произошел около лондонского Тауэра. Соответствующее видео было опубликовано в тиктоке. Ряд пользователей возмутился из-за действий гвардейца Елизавета II.

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Гвардиец сбил ребенка с ног

На кадрах, появившихся в сети, видны туристы, посетившие Лондон. Автор видео объяснил, что они впервые приехали в Великобританию. Очевидно, семья пришла посмотреть на Тауэра. Они оказались на пути гвардейцев, которые, вероятно, как раз меняли своих коллег. Один из них свалил ребенка с ног и продолжил маршировать.

Многие не одобряют такое поведение. Люди пишут, что гвардейцу стоило руководствоваться здравым смыслом и просто обойти ребенка. Мол, тот не представлял никакой опасности и не заслужил, чтобы с ним так поступили.

Королевский гвардиец сбил ребенка с ног в Лондоне: смотрите видео

Среди комментаторов были и те, кто не осуждал действия гвардейца. Некоторые из них отмечали, что родителям нужно было внимательнее. Мол, так они могли бы избежать этого неприятного инцидента. Пользователи соцсети подчеркнули, что главная задача гвардейцев – это защита королевы, и отнюдь не привлечение внимания туристов.

Похожий инцидент уже случался

Королевским гвардейцам запрещено разговаривать, когда они на службе. Впрочем, они могут демонстрировать свое недовольство жестами, криком или поднятием винтовки.

Еще в 2018 году королевский гвардиец грубо толкнул туристку в спину у Виндзорского замка. Все потому, что она преградила ему дорогу, когда он нес службу. На видео, которое показали в сети, видно, что женщина перешла за канатную границу. Она повернулась спиной к гвардейцу и пыталась сделать селфи на свой телефон.