Коронавирус и праздники: правительство разработает отдельные ограничения

13 декабря 2021 , 16:18
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Источник:

Офис Президента

Перед новогодними праздниками власти нарабатывают дополнительные карантинные ограничения для украинцев. Они будут касаться проведения массовых мероприятий и работы горнолыжных курортов.

Уже приняты соответствующие указы Минздрава и главного санитарного врача. Их обсудили на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского.

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Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что отдельно разработали противоэпидемические мероприятия во время проведения крупных массовых мероприятий.

Что прогнозируют на праздники

Эпидемическая ситуация в Украине в праздники должна быть стабильной. Об этом свидетельствуют прогнозы Совета национальной безопасности и обороны.

Новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе. Однако секретарь СНБО Алексей Данилов констатировал, что результаты первых исследований в странах, где он уже обнаружен, свидетельствуют о более легком течении болезни.

Какая ситуация с коронавирусом в Украине

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Автор: Ольга Музика