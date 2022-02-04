Коронавирус у Ермака: Зеленский получил результат теста перед встречей с Эрдоганом

Перед тем как встретиться с президентом Турции, глава государства Владимир Зеленский делал тест на коронавирус. Его результат был отрицательным.

Перед международными переговорами их участники, как правило, делают тесты на коронавирус. Об этом заявил спикер главы государства Сергей Никифоров.

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Перед международными переговорами их участники, как с одной, так и с другой стороны, делают тесты на COVID. Соответственно, Владимир Зеленский сделал тест вчера,

– сказал он.

Никифоров подчеркнул, что на встречу с Реджепом Эрдоганом президент шел с отрицательным результатом.

Коронавирус у Ермака

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подцепил COVID-19. Положительный тест на коронавирус получил 3 февраля. Именно в этот день Украину посещал президент Турции.

Встреча лидеров "нормандской четверки" намечена на 10 февраля в Берлине. Как на эти договоренности повлияет болезнь украинского чиновника, пока неизвестно.

Впрочем, болезнь, по словам Ермака, пришла очень несвоевременно, но он "продолжает работать, не останавливаясь".

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