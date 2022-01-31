Новая мутация Омикрона и как она повлияет на пандемию: новости о коронавирусе

В Алжире зафиксировали первый случай новой мутации штамма Омикрон BA.2. Поэтому ученые рассказали, как субверсия варианта может повлиять на ход пандемии. Темпы вакцинации против COVID-19 в Украине значительно снизились. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 31 января.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 30 января, в Украине обнаружили 22 026 новых больных коронавирусом. Известно, что среди них 2 865 детей и 337 медицинских работников. В больницы госпитализировали 2 322 человека. К сожалению, еще 78 инфицированных умерли. В то же время выздоровели 4 346 пациентов.

Днем ранее Аномалии в легких, Минздрав изменил карту карантина: новости о коронавирусе 30 января

Ситуация в регионах

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом вчера обнаружили во Львовской и Хмельницкой областях.

Суточный прирост инфицированных по всей Украине:

Киев – 1 026;

Винницкая область – 1 070;

Волынская область – 420;

Днепропетровская область – 781;

Донецкая область – 584;

Житомирская область – 1 576;

Закарпатская область – 684;

Запорожская область – 142;

Ивано-Франковская область – 1 006;

Киевская область – 591;

Кировоградская область – 233;

Луганская область – 130;

Львовская область – 2 934;

Николаевская область – 537;

Одесская область – 1 412;

Полтавская область – 291;

Ровненская область – 823;

Сумская область – 1 331;

Тернопольская область – 1 124;

Харьковская область – 1 294;

Херсонская область – 452;

Хмельницкая область – 2 092;

Черкасская область – 432;

Черновицкая область – 870;

Черниговская область – 191.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы тестирования населения

За минувшие сутки в Украине провели 64 072 теста на коронавирус, в частности: методом ПЦР – 36 354, методом ИФА – 2 756 и 24 962 исследования экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Общая картина заболеваемости в стране

За все время пандемии в стране обнаружили 4 064 495 больных коронавирусом. 3 622 745 из них уже выздоровели. Но болезнь унесла жизни 100 203 украинцев.

с начала пандемии в Украине провели 18 045 688 ПЦР-тестов для обнаружения коронавируса.



Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала

Вакцинация в Украине

Источник: Минздрав

Темпы вакцинации против коронавируса в Украине на выходных падают. В частности, 30 января прививки получили всего 20 983 жителя страны. 6 524 из них получили первую дозу, а 7 653 – вторую. Тем временем 98 человек получили дополнительную дозу, а 6 708 сделали бустер.

К теме Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили более 22 тысяч COVID-больных

Прививки проводились 400 мобильными бригадами по иммунизации, в 1 766 пунктах прививки и в 422 центрах вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации в Украине

С начала вакцинальной кампании против коронавируса привили 15 324 675 жителей Украины. 15 324 673 из них получили первую дозу, а 14 619 487 – 2 дозы.

Между тем дополнительную дозу сделали 16 695 человек, а бустерную дозу – 339 726 украинцев. Всего в стране провели 30 300 581 COVID-прививку.

Какие препараты использовали

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 745 357,

Coronavac – 4 917 573,

AstraZeneca – 1 635 113,

Moderna – 1 518 765

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала



Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала

Невакцинированных медиков и чиновников будут отстранять от работы

Источник: Минздрав

Сегодня, 31 января, в Украине вступает в силу приказ Минздрава от 30 ноября 2021 года, который расширяет список организаций, представители которых должны обязательно сделать прививки против COVID-19. Согласно ему, обязательной вакцинации на период действия карантина подлежат работники:

органов местного самоуправления;

учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Сроки пиковой заболеваемости

работников этих учреждений, которые не сделали по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 до 31 января, отстранят от работы без сохранения заработной платы.

Источник: 24 канал

В Украине за неделю вдвое выросло количество COVID-случаев. По наблюдениям, с начала роста заболеваемости коронавирусом до пика проходит около одного месяца. Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 31 января в мире обнаружили более 375 миллионов больных коронавирусом и зафиксировали более чем 5,6 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Италия, Испания и Великобритания.

Вакцинация против коронавируса в мире

Источник: Bloomberg

Вакцинация стартовала в 184 странах, последний суточный показатель составляет 31,7 миллиона доз. По состоянию на 30 января сделали более 10,1 миллиарда прививок против COVID-19. Темпы вакцинации между регионами значительно отличаются.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай – почти 3 миллиарда доз, полностью вакцинировано 86,6% населения;

Индия – 1,7 миллиарда доз, полностью вакцинировано 51% населения;

страны Евросоюза – 825,6 миллиона доз, полностью вакцинировано 71,7% населения;

США – 538 миллионов доз, полностью вакцинировано 63,1% населения;

Бразилия – 360,5 миллиона доз, полностью вакцинировано 70,7% населения.

Германия ужесточила правила въезда для украинцев

Источник: Deutsche Welle

Власти Германии включили Украину в список стран с высоким риском заражения коронавирусом. Поэтому с 30 января украинские туристы, прибывающие в Германию, должны пройти 10-дневный карантин. Это требование не касается полностью вакцинированных или выздоровевших от COVID-19.

В Алжире обнаружили новую мутацию Омикрона

Источник: Anadolu Agency

В Алжире зафиксировали первый случай новой мутации штамма Омикрон BA.2. Это недавно обнаруженный субвариант штамма, который быстро распространяется по миру.

Больше здесь Что известно о новой мутации Омикрона: ученые сказали, стоит ли волноваться

Как субверсия Омикрона может повлиять на пандемию

Источник: The NYT

Ученые из Имперского колледжа Лондона считают, что новый вариант BA.2 может значительно замедлить распространение коронавируса в мире. В то же время вариант BA.2 может вызвать вспышку заболеваемости во всем мире.