Новая мутация Омикрона и как она повлияет на пандемию: новости о коронавирусе
Источник:24 канал
В Алжире зафиксировали первый случай новой мутации штамма Омикрон BA.2. Поэтому ученые рассказали, как субверсия варианта может повлиять на ход пандемии. Темпы вакцинации против COVID-19 в Украине значительно снизились. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 31 января.
Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За минувшие сутки, 30 января, в Украине обнаружили 22 026 новых больных коронавирусом. Известно, что среди них 2 865 детей и 337 медицинских работников. В больницы госпитализировали 2 322 человека. К сожалению, еще 78 инфицированных умерли. В то же время выздоровели 4 346 пациентов.
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Ситуация в регионах
Больше всего новых случаев заражения коронавирусом вчера обнаружили во Львовской и Хмельницкой областях.
Суточный прирост инфицированных по всей Украине:
- Киев – 1 026;
- Винницкая область – 1 070;
- Волынская область – 420;
- Днепропетровская область – 781;
- Донецкая область – 584;
- Житомирская область – 1 576;
- Закарпатская область – 684;
- Запорожская область – 142;
- Ивано-Франковская область – 1 006;
- Киевская область – 591;
- Кировоградская область – 233;
- Луганская область – 130;
- Львовская область – 2 934;
- Николаевская область – 537;
- Одесская область – 1 412;
- Полтавская область – 291;
- Ровненская область – 823;
- Сумская область – 1 331;
- Тернопольская область – 1 124;
- Харьковская область – 1 294;
- Херсонская область – 452;
- Хмельницкая область – 2 092;
- Черкасская область – 432;
- Черновицкая область – 870;
- Черниговская область – 191.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы тестирования населения
За минувшие сутки в Украине провели 64 072 теста на коронавирус, в частности: методом ПЦР – 36 354, методом ИФА – 2 756 и 24 962 исследования экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
Общая картина заболеваемости в стране
За все время пандемии в стране обнаружили 4 064 495 больных коронавирусом. 3 622 745 из них уже выздоровели. Но болезнь унесла жизни 100 203 украинцев.Обратите внимание: с начала пандемии в Украине провели 18 045 688 ПЦР-тестов для обнаружения коронавируса.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала
Вакцинация в Украине
Источник: Минздрав
Темпы вакцинации против коронавируса в Украине на выходных падают. В частности, 30 января прививки получили всего 20 983 жителя страны. 6 524 из них получили первую дозу, а 7 653 – вторую. Тем временем 98 человек получили дополнительную дозу, а 6 708 сделали бустер.
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Прививки проводились 400 мобильными бригадами по иммунизации, в 1 766 пунктах прививки и в 422 центрах вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации в Украине
С начала вакцинальной кампании против коронавируса привили 15 324 675 жителей Украины. 15 324 673 из них получили первую дозу, а 14 619 487 – 2 дозы.
Между тем дополнительную дозу сделали 16 695 человек, а бустерную дозу – 339 726 украинцев. Всего в стране провели 30 300 581 COVID-прививку.
Какие препараты использовали
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 745 357,
- Coronavac – 4 917 573,
- AstraZeneca – 1 635 113,
- Moderna – 1 518 765
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала
Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала
Невакцинированных медиков и чиновников будут отстранять от работы
Источник: Минздрав
Сегодня, 31 января, в Украине вступает в силу приказ Минздрава от 30 ноября 2021 года, который расширяет список организаций, представители которых должны обязательно сделать прививки против COVID-19. Согласно ему, обязательной вакцинации на период действия карантина подлежат работники:
- органов местного самоуправления;
- учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
- коммунальных предприятий, учреждений и организаций.
Сроки пиковой заболеваемости
Источник: 24 канал
В Украине за неделю вдвое выросло количество COVID-случаев. По наблюдениям, с начала роста заболеваемости коронавирусом до пика проходит около одного месяца. Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 31 января в мире обнаружили более 375 миллионов больных коронавирусом и зафиксировали более чем 5,6 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Италия, Испания и Великобритания.
Вакцинация против коронавируса в мире
Источник: Bloomberg
Вакцинация стартовала в 184 странах, последний суточный показатель составляет 31,7 миллиона доз. По состоянию на 30 января сделали более 10,1 миллиарда прививок против COVID-19. Темпы вакцинации между регионами значительно отличаются.
Лидерами по количеству введенных доз являются:
- материковый Китай – почти 3 миллиарда доз, полностью вакцинировано 86,6% населения;
- Индия – 1,7 миллиарда доз, полностью вакцинировано 51% населения;
- страны Евросоюза – 825,6 миллиона доз, полностью вакцинировано 71,7% населения;
- США – 538 миллионов доз, полностью вакцинировано 63,1% населения;
- Бразилия – 360,5 миллиона доз, полностью вакцинировано 70,7% населения.
Германия ужесточила правила въезда для украинцев
Источник: Deutsche Welle
Власти Германии включили Украину в список стран с высоким риском заражения коронавирусом. Поэтому с 30 января украинские туристы, прибывающие в Германию, должны пройти 10-дневный карантин. Это требование не касается полностью вакцинированных или выздоровевших от COVID-19.
В Алжире обнаружили новую мутацию Омикрона
Источник: Anadolu Agency
В Алжире зафиксировали первый случай новой мутации штамма Омикрон BA.2. Это недавно обнаруженный субвариант штамма, который быстро распространяется по миру.
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Как субверсия Омикрона может повлиять на пандемию
Источник: The NYT
Ученые из Имперского колледжа Лондона считают, что новый вариант BA.2 может значительно замедлить распространение коронавируса в мире. В то же время вариант BA.2 может вызвать вспышку заболеваемости во всем мире.