Коронавирус и туристический рынок: стали ли украинцы меньше путешествовать

Отмененные массовые мероприятия и закрытые музеи – сейчас это ждет тех, кто запланировал путешествие в страны, где зафиксирована вспышка коронавируса. Многие туристы действуют на опережение и отказываются от заранее забронированных туров, однако есть и такие, кто не хочет приносить в жертву свои планы, вопреки рискам.

Как коронавирус влияет на туризм, перестали ли украинцы путешествовать за границу с момента его вспышки и изменилась ли стоимость путевок – в материале сайта 24 канала.

Какие авиарейсы из Украины отменены?

Пока нет рекомендаций ВОЗ или других международных компетентных органов о приостановке сообщения с Италией. МИД Украины в свою очередь советует гражданам временно воздержаться от поездок в провинции, где сохраняется самый большой риск заражения коронавирусом (Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт).

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Некоторые авиакомпании все же временно отменили полеты в Италию. Так, украинский лоукостер SkyUp с 5 марта приостановил полеты в Турин – город расположен в зоне роста случаев заражения коронавирусом. Предварительно, отмена рейсов будет действовать до 25 октября.

Еще одна украинская авиакомпания, которая осуществляет рейсы в Италию – "Международные авиалинии Украины" (МАУ) – рейсы не отменяет. Также здесь уверяют: снижения пассажиропотока сейчас нет, лишь некоторые пассажиры просят переоформить вылеты на более поздние даты. Последнее авиакомпания уже предлагает бесплатно. Однако это касается только рейсов в Италию и еще нескольких стран в марте и апреле.



Из Украины отменяют некоторые рейсы в Италию / Getty Images

Ирландская лоукост-компания Ryanair также заявила о приостановлении около 25% рейсов в Италию, продолжительность которых в пределах трех часов. Речь идет о рейсах с 17 марта по 8 апреля. Такое решение объясняют падением количества заказов на этот период из-за вспышки коронавируса. Кроме того, многие пассажиры не появляются на рейсах (преимущественно итальянское направление).

Из действующих в Украине компаний полеты в Италию приостанавливает и венгерский лоукостер Wizz Air. Однако здесь отмечают: большинство рейсов будут пытаться перенести на другие даты. По предварительной информации, мероприятия продлятся до начала апреля.

Часто ли украинцы откладывают путешествия из-за вируса?

С момента вспышки коронавируса украинцы стали несколько осторожнее планировать зарубежные поездки. Отмену туров часто мотивируют ослабленным иммунитетом и страхом за себя и родных.

Как рассказал в комментарии сайту 24 канала исполнительный директор Украинской ассоциации туристических агентств Павел Григораш, количество новых заявок в целом уменьшилось на 25-30%. Кроме того, люди из-за панических настроений чаще аннулируют ранее забронированные туры. При этом, если речь идет о ближних датах, размер штрафа за отмену иногда достигает 100% стоимости.

По словам специалиста, это касается фактически всех направлений, в основном – Европа и Азия. Люди объясняют это тем, что не хотят рисковать.

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Дизайнер из Киева Елена Журавель – одна из тех, чьи планы по заграничной поездке разрушила вспышка коронавируса. Она рассказывает: в апреле с коллегой собиралась лететь в Милан на ежегодную интерьерную выставку Salone del Mobile. Само мероприятие из-за вспышки вируса перенесли на лето, однако Елена отмечает: даже если бы этого не произошло – не летела бы.

Это – очень большое скопление народа. За 5 дней выставку посещает до 500-600 тыс. человек... И я понимаю, что при таких обстоятельствах не факт, что мне сможет кто-то вовремя оказать медицинскую помощь, если я заболею. Я не уверена, будет ли там возможность обратиться к врачу, именно поэтому решила не лететь. И второй момент – пустят ли меня потом домой,

– объясняет дизайнер свой выбор.



Многие украинцы все же предпочитают не рисковать / Getty Images

В пресс-службе туристической компании TUI Ukraine сайту 24 канала рассказали, что изменения на рынке действительно есть, но они касаются скорее не количества заказов, а направлений бронирования. Есть единичные случаи отмены предварительно забронированных туров, в основном в Италию на ближайшие даты. Однако аннуляций гораздо меньше, чем компания могла прогнозировать.

Туристы, условно, разделились на две группы. Первые внимательно следят за новостями, анализируют информацию и в ближайшее время никуда не собираются, переносят отпуск на лето-осень. Вторые – ищут горящие туры и лучшие цены на ближайшие даты, в частности, в теплые страны,

– объясняют ситуацию в TUI Ukraine.

Также в пресс-службе компании отметили, что на этот период все же ожидали больший спрос, чем есть сейчас по факту. Особенно существенно уменьшилось количество бронирований в последние дни – когда появилась информация о зафиксированном случае коронавируса в Украине.

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Подобная ситуация и в других популярных туристических агентствах. Так, директор сети агентств "Поехали с нами" Олег Кулик констатирует: если в момент вспышки вируса в Китае, в начале года, количество заказов значительно не изменилось, то в феврале – наоборот. Особенно во второй половине. Относительно отмены бронирований, их немного – большинство людей, которые уже заплатили, ничего не аннулируют. Исключением является разве что Италия, где зафиксирована наибольшая в Европе вспышка коронавируса. Эту же страну фактически перестали бронировать на лето.

CEO туроператора Join UP! Дмитрий Сероухов также рассказал, что сейчас конкретные цифры озвучивать рано, однако уже точно можно говорить о том, что рынок сильно "просел" – и у нас, и в других странах.

В сложившихся условиях мы вынуждены реагировать оперативно и сейчас находимся в процессе изменения наших полетных программ. Например, несколько дней назад приняли решение об отмене рейсов в Турин,

– говорится в комментарии.

Финансовые риски для украинских туроператоров

Риски и расходы для туристических агентств пока оценивать трудно. Но, по словам Павла Григораша, даже то, что сейчас, например, в Египет туры – очень дешевые (не в последнюю очередь из-за спада продаж), убытки точно есть.

Туроператоры рассчитывают полетные программы, исходя из запланированных объемов продаж. Сейчас объемы продаж снизились, а количество рейсов не изменилось. И, чтобы закрывать места на рейсах, надо снижать цену. Соответственно, на этом туроператоры сейчас могут нести убытки,

– пояснил специалист.

Олег Кулик в свою очередь отмечает: убытки наблюдаются скорее из-за того, что спрос на раннее бронирование, например, на лето, уменьшился. На ближайшие даты, если брать тот же Египет, снижение спроса – незначительное и особо не влияет на деятельность.



О значительных убытках из-за коронавируса пока говорить рано / Getty Images

Кроме того, туристические компании предлагают различного рода гарантии, чтобы люди не остались ни с чем в случае возможной вспышки вируса в стране, которую собрались посещать. Например, Join UP! в случае непредвиденных обстоятельств может предлагать замену направления или же "страховку от коронавируса" (предполагает компенсацию финансовых потерь в случае невозможности полететь в страну, где объявлена эпидемия, а также в случае, если туриста сняли с рейса с диагнозом коронавирус).

TUI Ukraine об убытках не говорит, однако здесь отмечают, что держат руку на пульсе.

"Мы готовы оперативно реагировать, согласно рекомендациям Минздрава Украины. Также TUI Ukraine вернет 100% средств в случае вынужденной аннуляции тура по причине зафиксированной эпидемии в посещаемой стране. Все решения мы будем принимать в индивидуальном порядке по каждой заявке... Компания будет отменять рейсы, если мы будем чувствовать потенциальную опасность для своих туристов", – сообщили в пресс-службе TUI Ukraine.

Как это влияет на стоимость туров?

В TUI Ukraine в свою очередь фиксируют увеличение продаж на определенные направления (в частности, Египет), по сравнению с данными прошлого года. Это объясняют как раз акционными условиями на раннее бронирование. Что касается заказа туров напрямую на майские праздники, снижения стоимости вряд ли стоит ожидать: из всех трех месяцев весны, по состоянию на сегодня, май продается лучше всего.

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Пример Египта приводят и в сети "Поехали с нами", ведь это – наиболее массовое направление для зимы. Здесь сейчас, если говорить про ближайшие даты, цены низкие, и, по словам исполнительного директора сети, такого уровня стоимости уже давно не было. По этой причине здесь не наблюдается какого-то резкого спада продаж на популярные направления.

Когда люди паникуют, они делают не совсем правильные вещи – если бронировать летний отдых за несколько месяцев, то цены будут намного выше, чем сейчас. Каждый год так происходит и этот год не будет исключением. Вспышка коронавируса ближе к лету пойдет на спад – как любой вирус, связанный с гриппом или каким-то инфекционным заболеванием – это логично,

– объясняет Олег Кулик.



Тем, кто не отменяет поездку, стоит соблюдать меры осторожности / Getty Images

Общую картину относительно майских праздников подтверждает и исполнительный директор Украинской ассоциации туристических агентств Павел Григораш: здесь новых заявок немного (в сравнении с прошлым годом), однако количество аннуляций на этот период минимальное.

Во-первых, до майских праздников еще есть достаточно много времени. Во-вторых, этот период считается "высоким сезоном", соответственно, штрафы за отмену выше, чем на другие даты,

– объясняет специалист.

Собственно поэтому, по его словам, пока нельзя говорить о снижении стоимости путевок на этот период на рынке.

Как сказался вирус на въездном туризме?

Хоть в Украине пока не фиксируют массовых случаев заражения коронавирусом (по состоянию на 6 марта известно про одного больного), все же иностранцы отказываются и от поездок сюда. Прежде всего – из-за страха путешествовать за пределами родных стран в принципе.

Как рассказала сайту 24 канала основательница агентства экскурсий Guide me UA Екатерина Еремина, первые отмены забронированных туров из-за коронавируса компания начала получать после того, как он переместился в Италию. Здесь есть возможность отменить заказ с полным возвратом денег за 48 часов до начала тура и первыми ею воспользовались туристы из Литвы, которые собирались на экскурсию в Межигорье.

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Кроме того, в конце февраля группа из 15 человек из Великобритании отменила свой гастро-тур, также отказались от путешествий трое соло-туристов из США, Германии и Нидерландов. Все причиной назвали короновирус.

Деловой туризм в Украине зимой скорее мертв, чем жив, поэтому вырисовывать картину влияния паники на количество желающих посетить нашу страну сейчас проблематично. Однако, если не остановить распространение вируса сейчас, то в разгар сезона – весной-летом – мы, работники сферы туризма, можем сидеть без работы,

– отмечает Екатерина Еремина.

Однако в целом, учитывая, что зима была аномально теплой, в агентстве количество иностранных туристов за январь-февраль выросло на 30% (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). И вспышка коронавируса в Китае глобально не повлияла на туристические настроения. Однако здесь стоит отметить, что услугами компании пользуются преимущественно жители США и Европы.



Медик проводит скрининг температуры тела / ОКПП "Киев"

Независимый киевский гид Анна Мосюженко рассказала сайту 24 канала, что в ее случае иностранцев, которые отказываются от ранее забронированных и оплаченных туров, немало. По сравнению с прошлым годом, изменения – не в лучшую сторону.

"У меня отказывались из Индии и Израиля туристы – это были ближайшие запросы. Люди их отложили, потому что просто боятся путешествовать вообще. Даже те туры, которые в разработке, они застыли. Просто зависли на каком-то этапе и нет ответа от заказчиков. Возможно, будут переноситься", – рассказывает Анна.

В целом же ситуация со вспышками коронавируса меняется ежедневно, поэтому туристические компании однозначно отмечают: риски от возможной эпидемии просчитывают и готовы к различным вариантам развития событий, хоть и уверены – паника является преувеличенной.



Коронавирус в цифрах / 24 канал