Коронавірус та туристичний ринок: чи стали українці менше подорожувати

Скасовані масові заходи та закриті музеї – наразі це чекає на тих, хто запланував подорож до країн, де зафіксований спалах коронавірусу. Багато туристів діють на випередження і відмовляються від наперед заброньованих турів, однак є і такі, хто не хоче приносити у жертву свої плани, всупереч ризикам.

Як коронавірус впливає на туризм, чи перестали українці подорожувати за кордон з моменту його спалаху та чи змінилася вартість путівок – у матеріалі сайту 24 каналу.

Які авіарейси з України скасовані?

Наразі немає рекомендацій ВООЗ чи інших міжнародних компетентних органів щодо призупинки сполучення з Італією. МЗС України своєю чергою радить громадянам тимчасово утриматися від поїздок до провінцій, де зберігається найбільший ризик зараження коронавірусом (Ломбардія, Венето, Емілія-Романья та П’ємонт).

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Деякі авіакомпанії все ж тимчасово скасували польоти до Італії. Так, український лоукостер SkyUp з 5 березня призупинив польоти до Турина – місто розташоване в зоні зростання випадків зараження коронавірусом. Попередньо, скасування рейсів буде діяти до 25 жовтня.

Ще одна українська авіакомпанія, яка здійснює рейси в Італію – "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) – рейси не скасовує. Також тут запевняють: зниження пасажиропотоку зараз немає, лише деякі пасажири просять переоформити вильоти на більш пізні дати. Останнє авіакомпанія уже пропонує безкоштовно. Однак це стосується лише рейсів до Італії та ще декількох країн у березні та квітні.



З України скасовують деякі рейси до Італії / Getty Images

Ірландська лоукост-компанія Ryanair також заявила про призупинення близько 25% рейсів до Італії, які тривають у межах трьох годин. Наразі йдеться про рейси з 17 березня по 8 квітня. Таке рішення пояснюють падінням кількості замовлень на цей період через спалах коронавірусу. Крім того, багато пасажирів не з’являються на рейси (переважно італійський напрямок).

З компаній, що діють в Україні, польоти до Італії призупиняє і угорський лоукостер Wizz Air. Проте тут зазначають: більшість рейсів будуть намагатися перенести на інші дати. За попередньою інформацією, заходи триватимуть до початку квітня.

Чи часто українці відкладають подорожі через вірус?

З моменту спалаху коронавірусу українці стали дещо обережніше планувати закордонні поїздки. Скасування турів часто мотивують послабленим імунітетом і страхом за себе та рідних.

Як розповів у коментарі сайту 24 каналу виконавчий директор Української асоціації туристичних агенцій Павло Григораш, кількість нових заявок в цілому зменшилася на 25-30%. Крім того, люди через панічні настрої частіше анулюють раніше заброньовані тури. При цьому, якщо йдеться про ближні дати, розмір штрафу за скасування іноді сягає 100% вартості.

За словами фахівця, це стосується фактично усіх напрямків, переважно – Європа та Азія. Менше скасувань до популярних серед українців Туреччини та Єгипту, але і такі випадки є. Люди пояснюють це тим, що не хочуть ризикувати.

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Дизайнерка з Києва Олена Журавель – одна з тих, чиї плани щодо закордонної поїздки зруйнував спалах коронавірусу. Вона розповідає: у квітні з колегою збиралася летіти до Мілану на щорічну інтер’єрну виставку Salone del Mobile. Сам захід через спалах вірусу перенесли на літо, однак Олена зазначає: навіть якби цього не сталося – не летіла б.

Це – дуже велике скупчення народу. За 5 днів виставку відвідує до 500-600 тис. осіб… І я розумію, що, за таких обставин, не факт, що мені зможе хтось вчасно надати медичну допомогу, якщо я захворію. Я не впевнена, чи буде там змога звернутися до лікаря, саме тому вирішила не летіти. І другий момент – чи пустять мене потім додому,

– пояснює дизайнерка свій вибір.



Багато українців все ж воліють не ризикувати / Getty Images

У пресслужбі туристичної компанії TUI Ukraine сайту 24 каналу розповіли, що зміни на ринку справді є, але вони стосуються швидше не кількості замовлень, а напрямків бронювання. Є поодинокі випадки скасування попередньо заброньованих турів, здебільшого до Італії на найближчі дати. Проте ануляцій набагато менше, ніж компанія могла прогнозувати.

Туристи, умовно, розділились на дві групи. Перші уважно стежать за новинами, аналізують інформацію і найближчим часом нікуди не збираються, переносять відпустку на літо-осінь. Другі – шукають гарячі тури і кращі ціни на найближчі дати, зокрема, в теплі країни,

– пояснюють ситуацію в TUI Ukraine.

Також у пресслужбі компанії зазначили, що на цей період все ж очікували більший попит, ніж є зараз по факту. Особливо суттєво зменшилася кількість бронювань в останні дні – коли з’явилася інформація про зафіксований випадок коронавірусу в Україні.

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Подібна ситуація і в інших популярних туристичних агентствах. Так, директор мережі агентств "Поїхали з нами" Олег Кулик констатує: якщо у момент спалаху вірусу в Китаї, на початку року, кількість замовлень значно не змінилася, то в лютому – так. Особливо у другій половині. Щодо скасування бронювань, їх не багато – більшість людей, які уже заплатили, нічого не анулюють. Винятком є хіба що Італія, де зафіксовано найбільший у Європі спалах коронавірусу. Цю ж країну фактично перестали бронювати на літо.

CEO туроператора Join UP! Дмитро Сєроухов також розповів, що наразі конкретні цифри озвучувати рано, однак уже точно можна говорити про те, що ринок сильно "просів" – і у нас, і в інших країнах.

В умовах, що склалися, ми змушені реагувати оперативно і зараз перебуваємо в процесі зміни наших польотних програм. Наприклад, кілька днів тому ухвалили рішення про скасування рейсів до Турина,

– йдеться у коментарі.

Фінансові ризики для українських туроператорів

Ризики і витрати для туристичних агенцій наразі оцінювати важко. Але, за словами Павла Григораша, навіть те, що зараз, наприклад, у Єгипет тури – дуже дешеві (не в останню чергу через спад продажів), збитки точно є.

Туроператори розраховують польотні програми, виходячи з запланованих обсягів продажу. Зараз обсяги продажу знизилися, а кількість рейсів не змінилася. І, щоб закривати місця на рейсах, треба знижувати ціну. Відповідно, на цьому туроператори зараз можуть нести збитки,

– пояснив фахівець.

Олег Кулик своєю чергою зазначає: збитки спостерігаються швидше через те, що попит на раннє бронювання, наприклад, на літо, зменшився. На найближчі дати, якщо брати той же Єгипет, зниження попиту – незначне і особливо не впливає на діяльність.



Про значні збитки через коронавірус наразі говорити рано / Getty Images

Крім того, туристичні компанії пропонують різного роду гарантії, аби люди не залишилися ні з чим у разі можливого спалаху вірусу в країні, яку зібралися відвідувати. Наприклад, Join UP! у разі непередбачених обставин може пропонувати заміну напрямку або ж "страховку від коронавірусу" (передбачає компенсацію фінансових втрат у разі неможливості полетіти в країну, де оголошено епідемію, а також у разі, якщо туриста зняли з рейсу з діагнозом коронавірус).

TUI Ukraine наразі про збитки не говорить, однак тут зазначають, що тримають руку на пульсі.

"Ми готові оперативно реагувати, відповідно до рекомендацій МОЗ України. Також TUI Ukraine поверне 100% коштiв у разi вимушеної ануляцiї туру з причини зафiксованої епiдемiї у країнi призначення. Всі рішення ми прийматимемо в індивідуальному порядку по кожній заявці... Компанія буде скасовувати рейси, якщо ми відчуватимемо потенційну небезпеку для своїх туристів", – повідомили у пресслужбі TUI Ukraine.

Як це впливає на вартість турів?

У TUI Ukraine своєю чергою фіксують збільшення продажів на певні напрямки (зокрема, Єгипет), порівняно з даними минулого року. Це пояснюють якраз акційними умовами на раннє бронювання. Що стосується замовлення турів безпосередньо на травневі свята, зниження вартості навряд чи варто очікувати: із всіх трьох місяців весни, станом на сьогодні, травень продається найкраще.

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Приклад Єгипту наводять і в мережі "Поїхали з нами", адже це – найбільш масовий напрямок для зими. Тут наразі, якщо говорити про найближчі дати, ціни низькі, і, за словами виконавчого директора мережі, такого рівня вартості вже давно не було. З цієї причини тут не спостерігається якогось різкого спаду продажів на популярні напрямки.

Коли люди панікують, вони роблять не зовсім правильні речі – якщо бронювати літній відпочинок через декілька місяців, то ціни будуть набагато вищими, ніж зараз. Щороку так відбувається і цей рік не буде виключенням. Спалах коронавірусу ближче до літа піде на спад – як будь який вірус, пов'язаний із грипом чи якимось інфекційним захворюванням – це логічно,

– пояснює Олег Кулик.



Тим, хто не скасовує поїздку, варто дотримуватися заходів обережності / Getty Images

Загальну картину щодо травневих свят підтверджує і виконавчий директор Української асоціації туристичних агенцій Павло Григораш: тут нових заявок небагато (у порівнянні з минулим роком), однак кількість ануляцій на цей період – мінімальна.

По-перше, до травневих свят ще є досить багато часу. По-друге, цей період вважається "високим сезоном" – відповідно, штрафи за скасування вищі, ніж на інші дати,

– пояснює фахівець.

Власне тому, за його словами, наразі не можна говорити про зниження вартості путівок на цей період на ринку.

Як позначився вірус на в'їзному туризмі?

Хоч в Україні наразі не фіксують масових випадків зараження коронавірусом (станом на 6 березня відомо про одного хворого), все ж іноземці відмовляються і від поїздок сюди. Передусім – через страх подорожувати за межами рідних країн в принципі.

Як розповіла сайту 24 каналу засновниця агентства екскурсій Guide me UA Катерина Єрьоміна, перші скасування заброньованих турів через коронавірус компанія почала отримувати після того, як він перемістився до Італії. Тут є можливість скасувати замовлення з повним поверненням грошей за 48 годин до початку туру і першими нею скористалися туристи з Литви, які збиралися на екскурсію в Межигір'я.

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Крім того, в кінці лютого група з 15 осіб з Великої Британії скасувала свій гастро-тур, також відмовилися від подорожей троє соло-туристів із США, Німеччини та Нідерландів. Всі причиною назвали короновірус.

Діловий туризм в Україні взимку швидше мертвий, ніж живий, тому вимальовувати картину впливу паніки на кількість охочих відвідати нашу країну наразі проблематично. Однак, якщо не зупинити поширення вірусу зараз, то в розпал сезону – навесні-влітку – ми, працівники сфери туризму, можемо сидіти без роботи,

– зазначає Катерина Єрьоміна.

Однак в цілому, з огляду на, що зима була аномально теплою, в агентстві кількість іноземних туристів за січень-лютий зросла на 30% (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року). І спалах коронавірусу в Китаї глобально не вплинув на туристичні настрої. Проте тут варто зазначити, що послугами компанії користуються переважно жителі США і Європи.



Медик проводить скринінг температури тіла / ОКПП "Київ"

Незалежний київський гід Анна Мосюженко розповіла сайту 24 каналу, що у її випадку іноземців, які відмовляються від раніше заброньованих та оплачених турів, є чимало. У порівнянні з минулим роком, зміни – не в кращий бік.

"У мене відмовлялися з Індії та Ізраїлю туристи – це були найближчі запити. Люди їх відклали, бо просто бояться подорожувати взагалі. Навіть ті тури, які в розробці, вони застигли. Просто зависли на якомусь етапі і немає відповіді від замовників. Можливо, будуть переноситися", – розповідає Анна.

В цілому ж ситуація зі спалахами коронавірусу змінюється щодня, тому туристичні компанії однозначно зазначають: ризики від можливої епідемії прораховують і готові до різних варіантів розвитку подій, хоч і переконані – наразі паніка є перебільшеною.



Коронавірус у цифрах / 24 канал