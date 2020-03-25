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      Коронавирус и война на Донбассе: Украина имеет карт-бланш на переговорах

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      Ситуация с пандемией коронавируса определенным образом помогла Украине в переговорах по разрешению вооруженного конфликта на Донбассе. Киев может нивелировать некоторые российские требования.

      Такое мнение 24 канала высказал политический эксперт Сергей Постоловский.

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      Из-за пандемии коронавируса участники Трехсторонней контактной группы физически не могут собраться в Минске. И это дает Украине карт-бланш, чтобы нивелировать идею создания консультативного совета,
      – отмечает Сергей Постоловский.

      По его словам, идея консультативного совета с участием представителей оккупационных администраций Донбасса – чисто российская идея и не в интересах Украины. Этот орган легитимизирует, во-первых, требование России о прямые переговоры Киева с оккупационными администрациями. Во-вторых, так называемые лидеры боевиков смогут активно участвовать в разработке законопроекта об особом статусе Донбасса.

      Внимание Новые минские протоколы: возможно ли примирение и окончание войны на Донбассе

      Украине надо выжидать. Президент Зеленский не хочет сдать интересы Украины, как кое-кто утверждает. Это неправда. Зеленский хочет мира. И сейчас есть хорошая возможность, чтобы вообще отбросить идею консультативного совета,
      – убежден Постоловский.

      По его мнению, соответствующие заявления министра, с временно оккупированных территорий, Резникова о том, что на заседании Трехсторонней контактной группы не будут принимать решение о создании так называемого консультативного совета, найдут понимание на Западе. Особенно, Германии и Франции.

      Как отмечает эксперт, это не понравится России, которая активно педалирует тему снятия санкций из-за пандемии коронавируса. Сейчас, говорит Постоловский, в России множатся проблемы. Никто не понимает, какая там реальная ситуация с коронавирусом.

      При этом не надо забывать о падении цен на нефть, в частности, российскую, в связи с действиями Саудовской Аравии. Это все имеет накопительный эффект. И рано или поздно взорвется. Постоловский также добавляет: война на Донбассе продолжится до тех пор, пока не произойдет социальный взрыв в России. А внутренние проблемы не превысят те, которые Кремль создает за рубежом.

      Консультативный совет с участием боевиков: что известно

      • 11 марта в Минске состоялась встреча Трехсторонней контактной группы, в которой принимали участие глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак и отвечающий в Кремле за украинское направление Дмитрий Козак.
      • Стороны подписали документ о создании так называемого консультативного совета, в состав которого должны войти представители политической подгруппы ТКГ. То есть и оккупационных администраций ОРДЛО. С протоколом заседания ТКГ можно ознакомиться по этой ссылке.
      • Информация о создании консультативного совета спровоцировала шквал критики среди политиков. Руководитель ОПУ Андрей Ермак заверил нардепов из фракции "Слуга народа", что в минском процессе Украина не перейдет "красные линии". С боевиками переговоров вести никто не будет. Стороной для переговоров была и есть Россия.
      • В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления, которым предлагают признать неконституционным создание консультативного совета в Минске. Авторы документа подчеркивают, что стороной переговоров может быть только Россия как участница войны на Донбассе.
      • Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что на ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы не будут принимать решение о создании так называемой консультативного совета. Нужны консультации с Францией, Германией и ОБСЕ.

       

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      сегодня
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики Коронавирус Covid-19 Война на Донбассе Владимир Зеленский
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