Коронавирус и война на Донбассе: Украина имеет карт-бланш на переговорах

Ситуация с пандемией коронавируса определенным образом помогла Украине в переговорах по разрешению вооруженного конфликта на Донбассе. Киев может нивелировать некоторые российские требования.

Такое мнение 24 канала высказал политический эксперт Сергей Постоловский.

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Из-за пандемии коронавируса участники Трехсторонней контактной группы физически не могут собраться в Минске. И это дает Украине карт-бланш, чтобы нивелировать идею создания консультативного совета,

– отмечает Сергей Постоловский.

По его словам, идея консультативного совета с участием представителей оккупационных администраций Донбасса – чисто российская идея и не в интересах Украины. Этот орган легитимизирует, во-первых, требование России о прямые переговоры Киева с оккупационными администрациями. Во-вторых, так называемые лидеры боевиков смогут активно участвовать в разработке законопроекта об особом статусе Донбасса.

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Украине надо выжидать. Президент Зеленский не хочет сдать интересы Украины, как кое-кто утверждает. Это неправда. Зеленский хочет мира. И сейчас есть хорошая возможность, чтобы вообще отбросить идею консультативного совета,

– убежден Постоловский.

По его мнению, соответствующие заявления министра, с временно оккупированных территорий, Резникова о том, что на заседании Трехсторонней контактной группы не будут принимать решение о создании так называемого консультативного совета, найдут понимание на Западе. Особенно, Германии и Франции.

Как отмечает эксперт, это не понравится России, которая активно педалирует тему снятия санкций из-за пандемии коронавируса. Сейчас, говорит Постоловский, в России множатся проблемы. Никто не понимает, какая там реальная ситуация с коронавирусом.

При этом не надо забывать о падении цен на нефть, в частности, российскую, в связи с действиями Саудовской Аравии. Это все имеет накопительный эффект. И рано или поздно взорвется. Постоловский также добавляет: война на Донбассе продолжится до тех пор, пока не произойдет социальный взрыв в России. А внутренние проблемы не превысят те, которые Кремль создает за рубежом.

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