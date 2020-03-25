Коронавірус і війна на Донбасі: Україна має карт-бланш на переговорах

Ситуація з пандемією коронавірусу певним чином допомогла Україні у переговорах щодо розв’язання збройного конфлікту на Донбасі. Київ може нівелювати деякі російські вимоги.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Сергій Постоловський.

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Через пандемію коронавірусу учасники Тристоронньої контактної групи фізично не можуть зібратися в Мінську. І це дає Україні карт-бланш, щоб нівелювати ідею створення консультативної ради,

– наголошує Сергій Постоловський.

За його словами, ідея консультативної ради за участі представників окупаційних адміністрацій Донбасу – суто російська ідея і не в інтересах України. Цей орган легітимізує, по-перше, вимогу Росії про прямі перемовини Києва з окупаційними адміністраціями. По-друге, так звані лідери бойовиків зможуть брати активну участь у розробці законопроєкту про особливий статус Донбасу.

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Україні треба вичікувати. Президент Зеленський не хоче здати інтереси України, як дехто стверджує. Це неправда. Зеленський хоче миру. І зараз є гарна можливість, щоб взагалі відкинути ідею консультативної ради,

– переконаний Постоловський.

На його думку, відповідні заяви міністра з тимчасово окупованих територій Резнікова про те, що на засіданні Тристоронньої контактної групи не ухвалюватимуть рішення про створення так званої консультативної ради, знайдуть розуміння на Заході. Особливо, Німеччині і Франції.

Як зазначає експерт, це не сподобається Росії, яка активно педалює тему зняття санкцій через пандемію коронавірусу. Наразі, говорить Постоловський, у Росії множаться проблеми. Ніхто не розуміє, яка там реальна ситуація з коронавірусом.

При цьому не треба забувати про падіння цін на нафту, зокрема, російську, у зв’язку з діями Саудівської Аравії. Це все має накопичувальний ефект. І рано чи пізно вибухне. Постоловський також додає: війна на Донбасі продовжиться, доти, поки не станеться соціальний вибух у Росії. А внутрішні проблеми не перевищать ті, які Кремль створює за кордоном.

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