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      Коронавірус і війна на Донбасі: Україна має карт-бланш на переговорах

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      Україна може нівелювати російську ідею про так звану консультативну раду / gettyimages.com

      Ситуація з пандемією коронавірусу певним чином допомогла Україні у переговорах щодо розв’язання збройного конфлікту на Донбасі. Київ може нівелювати деякі російські вимоги.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Сергій Постоловський.

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      Через пандемію коронавірусу учасники Тристоронньої контактної групи фізично не можуть зібратися в Мінську. І це дає Україні карт-бланш, щоб нівелювати ідею створення консультативної ради,
      – наголошує Сергій Постоловський.

      За його словами, ідея консультативної ради за участі представників окупаційних адміністрацій Донбасу – суто російська ідея і не в інтересах України. Цей орган легітимізує, по-перше, вимогу Росії про прямі перемовини Києва з окупаційними адміністраціями. По-друге, так звані лідери бойовиків зможуть брати активну участь у розробці законопроєкту про особливий статус Донбасу.

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      Україні треба вичікувати. Президент Зеленський не хоче здати інтереси України, як дехто стверджує. Це неправда. Зеленський хоче миру. І зараз є гарна можливість, щоб взагалі відкинути ідею консультативної ради,
      – переконаний Постоловський.

      На його думку, відповідні заяви міністра з тимчасово окупованих територій Резнікова про те, що на засіданні Тристоронньої контактної групи не ухвалюватимуть рішення про створення так званої консультативної ради, знайдуть розуміння на Заході. Особливо, Німеччині і Франції.

      Як зазначає експерт, це не сподобається Росії, яка активно педалює тему зняття санкцій через пандемію коронавірусу. Наразі, говорить Постоловський, у Росії множаться проблеми. Ніхто не розуміє, яка там реальна ситуація з коронавірусом.

      При цьому не треба забувати про падіння цін на нафту, зокрема, російську, у зв’язку з діями Саудівської Аравії. Це все має накопичувальний ефект. І рано чи пізно вибухне. Постоловський також додає: війна на Донбасі продовжиться, доти, поки не станеться соціальний вибух у Росії. А внутрішні проблеми не перевищать ті, які Кремль створює за кордоном.

      Консультативна рада за участю бойовиків: що відомо

      • 11 березня в Мінську відбулася зустріч Тристоронньої контактної групи, в якій брали участь голова Офісу Президента України Андрій Єрмак та відповідальний у Кремлі за український напрямок Дмитро Козак.
      • Сторони підписали документ про створення так званої консультативної ради, до складу якої повинні увійти представники політичної підгрупи ТКГ. Тобто і окупаційних адміністрацій ОРДЛО. З протоколом засідання ТКГ можна ознайомитися за цим посиланням.
      • Інформація про створення консультативної ради спровокувала шквал критики серед політиків. Керівник ОПУ Андрій Єрмак запевнив нардепів з фракції "Слуга народу", що в мінському процесі Україна не перейде "червоні лінії". З бойовиками переговорів вести ніхто не буде. Стороною для перемовин була і є Росія.
      • У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, яким пропонують визнати неконституційним створення консультативної ради у Мінську. Автори документу наголошують, що стороною перемовин може бути лише Росія як учасниця війни на Донбасі.
      • Віцепрем'єр-міністр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що на найближчому засіданні Тристоронньої контактної групи не ухвалюватимуть рішення про створення так званої консультативної ради. Потрібні консультації з Францією, Німеччиною і ОБСЄ.

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Новини політики Коронавірус Covid-19 Війна на Донбасі Володимир Зеленський
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