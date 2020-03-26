Богатые тоже плачут: как живут семьи политиков, которых "скосил" коронавирус

Все больше известных людей становятся жертвами коронавируса Covid-19. Кто из украинских толстосумов-политиков уже заболел, читайте в статье на сайте 24 канала.

По состоянию на 26 марта 2020 года в Украине официально установлено более сотни случаев заражения коронавирусом Covid-19. Но эксперты отмечают, что по-факту таких людей может быть в разы больше.

Читать также Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция

Кто заболел коронавирусом из политиков Украины – список

Не все больные проходят проверку на коронавирус, а некоторые даже скрывают факт заражения. Среди таких людей и политики, которые привезли болезнь в Киев из Куршевеля, считает главный редактор ЦЕНЗОР.НЕТ, Юрий Бутусов.

8 марта в международный женский день, несколько групп очень богатых людей, включая высокопоставленных государственных деятелей Украины, и долларовых мультимиллионеров и даже миллиардеров из Украины и России, собрались веселыми компаниями на знаменитом французском курорте Куршевель, который так любит наш бомонд,

– пишет Бутусов.

По данным журналиста на сходке толстосумов присутствовали с украинской стороны миллиардер Валерий Хорошковский, мультимиллионер Виталий Хомутынник, заместитель председателя Харьковского облсовета Владимир Скоробагач, судья Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты, народный депутат Сергей Шахов. Также в Куршевеле был один из самых богатых украинских адвокатов и землевладельцев – экс-глава АП Андрей Богдан.

Больные луганские депутаты

Именно после возвращения из французского горнолыжного курорта стало известно о болезни нардепа Сергея Шахова.



Больной коронавирусом Сергей Шахов / фото с его страницы в Facebook

Он стал первым депутатом, который заболел Covid-19. Интересно, что примерно месяц назад в Верховной Раде Шахов заявлял, что коронавируса не существует. Можно ли сказать, что судьба его наказала?

Теперь Шахов даже гордится тем, что заболел коронавирусом. В Instagram он позиционирует себя как первого украинского политика, который заболел Covid-19.



Скриншот страницы Instagram Сергея Шахова

В парламенте Шахов входит в депутатскую группу "Доверие". Он является фигурантом четырех антикоррупционных расследований. На сайте ЧЕСНО Шахов числится гречкосеем, а также одним из главных кнопкодавов этой группы.

Сергей Шахов на фоне флагов Украины и партии "Наш край" / фото с его страницы в Instagram

Сергей Шахов с семьей / скриншот с его страницы в Instagram

Он лечится в Киеве в Александровской больнице, туда свозят всех коронавирусных политиков. В КГГА даже подготовили специальный приказ, чтобы обеспечить комфортом VIP-пациентов, об этом пишут на bihus.info.

Документ предусматривает особые условия лечения для таких привилегированных персон – тонированные окна и отдельные медбригады.

Состояние первого нардепа, больного Covid-19 нормальный, он даже проводит прямые включения из больницы.

Вместе с Шаховым в соседних боксах лежат его друзья, которых он вероятно и заразил. Так, из 70 установленных контактеров Сергея Шахова коронавирус был диагностирован только у троих человек, остальные в самоизоляции пережидают инкубационный период и наблюдаются у врачей.

Депутаты ВРУ / Фото: pravda.com.ua

На фотографии стоят депутаты Александр Сухов, Сергей Шахов, Сергей Вельможный и Александр Лукашев – все они представляют Луганскую область, все они находятся (или находились) в Александровской больнице.

Пока нет подтверждения в отношении Сухова, но он проходил проверку на коронавирус вместе с Вельможным и после этого перестал писать на своей странице в Facebook.

Возможно Сухов помалкивает о факте заражения. В СМИ сообщалось, что частная клиника Eurolab скрыла от санитарных служб информацию минимум о четырех положительных результатах тестов VIP-персон на коронавирус.

Но точно известно, что Сергей Вельможный подцепил коронавирус и передал его сыну.

На сайте ЧЕСТНО Вельможный тоже обозначен как гречкосей.

Сергей Вельможный / фото с его страницы в Facebook

Сергей Вельможный с сыном. 2019 год / фото с его страницы в Facebook

И последний фигурант дела, который находится в этой же больнице – депутат от пророссийской "Оппоплатформы – За жизнь", Александр Лукашев. Он лежит рядом с Шаховым и Вельможным с аналогичными симптомами, но отрицает, что у него коронавирус.

Александр Лукашев в больнице / фото с его страницы в Facebook

Лукашев выходец из Луганской области, был избран депутатом в этом регионе.



Александр Лукашев с Сергеем Шаховым / фото со страницы Instagram Шахова

На сайте ЧЕСТНО Лукашев среди гречкосеев. А на сайте Верховной Рады отмечается, что он является руководителем юридического отдела благотворительной организации "Фонд Сергея Шахова". Очевидно, что все четыре депутата имеют дружеские связи. Вот теперь вместе и в больницу попали.

Кто еще привез из Куршевеля коронавирус?

Как мы видим, наши депутаты любят скрывать правду и привыкли к роскошной жизни, даже в больницах. Неужели им стыдно из-за того, что они заболели? Вот и Юрий Бутусов считает поведение депутатов глупым.

Политики, которые вернулись из Куршевеля некоторое время скрывали то, что заразились коронавирусом, пишет Юрий Бутусов. Журналист отмечает, что группа из 16 украинцев заболела в полном составе, большинство тусовщиков лежат теперь в Александровке в соседних боксах.

На свою беду и на беду своих контактеров, куршевельцы сначала попытались скрыть болезнь, перележать дома, чтобы не привлекать к себе внимание и избежать огласки. Но это была серьезная ошибка, которая поспособствовала распространению инфекции среди многих украинских политиков, бизнесменов, членов правительства и депутатов парламента,

– пишет Бутусов.

Наибольшей сенсацией, конечно, стала госпитализация Валерия Хорошковского – одного из самых богатых людей Украины. Он прилетел из Ниццы 21 марта, и вскоре был вынужден также переехать в Александровскую больницу. Результат положительный – коронавирус.



Валерий Хорошковский / фото: silnaukraina.com

Болезнь Хорошковского раньше подтвердил руководитель пророссийской фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович в фейсбуке.

Хорошковский с подтвержденным диагнозом в больнице,

– написал Рабинович.

Одиозный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива в эфире одного из телеканалов также заявил, что Валерий Хорошковский болеет коронавирусом.

Сам Хорошковский в комментарии журналистам "Схем" не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что он находился в больнице с подозрением на заражение коронавирусом.

Кому это интересно, в принципе? Кроме моих друзей и родных,

– ответил Хорошковский.

25 марта стало известно, что Хорошковского выписали.

Кто такой Валерий Хорошковский?

Это украинский олигарх, уехавший из Украины в 2012 году. Был Первым вице-премьер-министром Украины (2012), Министром финансов Украины (2012), Председателем Службы безопасности Украины в 2010-2012 годах и Председателем Государственной таможенной службы Украины в 2007-2009 годах. Интересно, что в 2010 номинировался на антипремию "Будяк года" за использование спецслужбы для системного ограничения гражданских свобод. По данным "Информационного сопротивления", Хорошковский практически полностью свернул работу по противодействию СБУ российским спецслужбам. Его считали одним из претендентов на должность премьер-министра Украины после отставки Алексея Гончарука. Однако эту должность получил действующий глава правительства Денис Шмыгаль.

Относительно других известных куршевельцев, как они себя чувствуют? Андрей Богдан сообщил, что прошел тест на коронавирус – результат отрицательный. Пронесло?

Суддя Господарського суду Києва Вікторія Джарти, яка відпочивала на початку березня в Куршевелі у Франції, підтвердила, що у неї був виявлений коронавірус, але зараз її вже готують до виписки з лікарні. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/kyiv/news/suddya-gospodarskogo-sudu-kijeva-pidtverdila-shcho-v-neji-koronavirus-668384.html

Судья Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты, которая также была в Куршевеле, подтвердила, что у нее был обнаружен коронавирус, но сейчас ее уже готовят к выписке из больницы.

Судья Джарты неоднократно попадала на страницы украинских СМИ за бахвальство роскошной жизнью.

Виктория Джарты в прошлом / фото с ее страницы в Facebook



Виктория Джарты / фото с ее страницы в Facebook

Эти фотографии были удалены со страницы судьи, но они остались в архивах интернет-СМИ.

Виктория Джарты является дочерью Василия Джарты, бывшего премьер-министра АР Крым. Она очень богатая судья, в ее декларациях отмечаются миллионы.

Пока не знаем заболел ли бывший регионал Виталий Хомутынник, но известно, что его партнер по бизнесу Владимир Скоробагач и его жена больны.

Владимир Скоробагач является заместителем председателя Харьковского облсовета. Его госпитализировали с подозрением на Covid-19, а у его жены вирус уже подтвердился. Женщина не скрывает, что 8 марта отмечала в Куршевеле, а вот сам Скоробагач утверждает, что был "в Европе с нерабочей поездкой".



Владимир Скоробагач и его жена / коллаж "Под прицелом"

Согласно последней декларации Скоробагач имеет активы, которые в десять раз превышают его доходы. Человек записывает немало своих активов на жену или детей.

Его дочь учится в Лондоне и судя по странице в Instagram, летает на частных самолетах. В 19-летнем возрасте она "подарила" отцу недвижимость стоимостью в миллион гривен. Сейчас ей 22-23 года.

Мария Скоробагач / фото с ее страницы в Instagram

Мария Скоробагач на борту самолета / фото с ее страницы в Instagram



Мария Скоробагач кичится кофе с золотыми хлопьями / фото с ее страницы в Instagram

Кто еще из депутатов заболел коронавирусом?

"Слуга народа" Руслан Горбенко также подхватил "корону". Он находится в той же Александровской больнице с левосторонним воспалением легких. Состояние тяжелое.

Горбенко находился в реанимации, был на вентиляции легких, а его родные искали лекарства депутату по всему Киеву, написал бывший нардеп Игорь Мосийчук.

Коллега Горбенко по фракции, Евгения Кравчук отметила, что "Руслан в последний месяц не выезжал заграницу, не отдыхал в куршевелях".

Она предполагает, что он мог заразиться от коллег из других фракций, у которых болезнь была диагностирована ранее.

Руслан Горбенко / фото с его страницы в Facebook

К слову, Руслан Горбенко был членом Партии регионов. В 2010 году избирался от этой пророссийской силы в луганский городской совет. Возможно, он контактировал с теми луганскими депутатами о которых мы писали выше, однозначно у них есть общие темы.

Читать также Причастны к "Партии регионов": как обновился Высший совет "слуг народа"

Последняя новость о народных депутатах – Сергей Рудык также болен коронавирусом. Об этом сообщила его коллега Виктория Гриб, которая сидит рядом с ним в сессионном зале Верховной Рады. Гриб за это попала под подозрение на коронавирус и находится в обсервации.

Сам Рудик пока не комментирует свое состояние.



Сергей Рудык / фото с его страницы в Facebook

Сергей Рудык стал народным депутатом не впервые, ранее он был членом фракции ВО "Свобода" в парламенте, но впоследствии перепрыгнул в "Блок Петра Порошенко". Сейчас является внефракционным.

Что известно о Сергее Рудыке?

Этот политик имеет довольно противоречивую биографию и успел побывать и Киевском горсовете, поработать заместителем мэра столицы Черновецкого. Но известным он стал после Майдана, когда по квоте ВО "Свобода" его назначили председателем Государственного агентства земельных ресурсов Украины. На этой должности он просидел не долго и закончилось все скандалом. В Днепре тогда еще свободовца Рудыка захватили представители "Правого сектора" и удерживали его в подвале, а потом отправили на фронт, где Рудик находился не долго. Суть скандала – активистам не понравилось то, что Рудик хотел назначить в Днепропетровской области человека связанного с регионалом Александром Вилкулом.



Сергей Рудык в окружении депутатов Шахова, Сухова и Вельможного / фото со страницы Instagram Шахова

Как заразился Рудик коронавирусом, может подсказать вот эта фотография.

Эпилог

На конец стоит добавить, что перед вирусом все равны. Он не выбирает только плохих или только хороших людей. Заболеть может каждый, но в такой сложной ситуации, когда пандемия коронавируса охватывает весь мир, нельзя скрывать факт заражения только из-за того, что ты известный человек. Это абсолютно безответственное поведение тех, кто думает не о стране, а лишь о личных интересах.