Багаті теж плачуть: як живуть сім'ї політиків, яких "скосив" коронавірус

Дедалі більше відомих людей стають жертвами коронавірусу Covid-19. Хто з українських товстосумів-політиків вже захворів, читайте у статті на сайті 24 каналу.

Станом на 26 березня 2020 року в Україні офіційно встановлено більше сотні випадків зараження коронавірусом Covid-19. Але експерти зазначають, що по-факту таких людей може бути в рази більше.

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Хто захворів коронавірусом із політиків України – список

Не всі хворі проходять перевірку на коронавірус, а дехто навіть приховує факт зараження. Серед таких людей і політики, які привезли хворобу у Київ з Куршевелю, вважає головний редактор ЦЕНЗОР.НЕТ, Юрій Бутусов.

8 березня у міжнародний жіночий день, кілька груп дуже заможних людей, включаючи високопоставлених державних діячів України, і доларових мультимільйонерів і навіть мільярдерів з України та Росії, зібралися веселими компаніями на знаменитому французькому курорті Куршевель, який так любить наш бомонд,

– пише Бутусов.

За даними журналіста на сходці товстосумів були присутні з української сторони мільярдер Валерій Хорошковський, мультимільйонер Віталій Хомутинник, заступник голови Харківської облради Володимир Скоробагач, суддя Господарського суду Києва Вікторія Джарти, народний депутат Сергій Шахов. Також в Куршевелі був один з найбагатших українських адвокатів і землевласників – екс-глава ОП Андрій Богдан.

Хворі луганські депутати

Саме після повернення з французького гірськолижного курорту стало відомо про хворобу нардепа Сергія Шахова.

Хворий на коронавірус Сергій Шахов / фото з його сторінки у Facebook

Він став першим депутатом, який захворів на Covid-19. Цікаво, що приблизно місяць тому у Верховній Раді Шахов заявляв, що коронавірусу не існує. Можна сказати, що доля його покарала?

Тепер Шахов навіть пишається тим, що захворів на коронавірус. У Instagram він позиціонує себе як першого українського політика, який захворів на Covid-19.

Скриншот сторінки Instagram Сергія Шахова

У парламенті Шахов входить у депутатську групу "Довіра". Він є фігурантом чотирьох антикорупційних розслідувань. На сайті ЧЕСНО Шахов числиться гречкосієм, а також одним з головних кнопкодавів цієї групи.

Сергій Шахов на фоні прапорів України та партії "Наш край" / фото з його сторінки в Instagram

Сергій Шахов з родиною / скриншот з його сторінки у Instagram

Він лікується у Києві в Олександрівській лікарні, туди звозять усіх коронавірусних політиків. В КМДА навіть підготували спеціальний наказ аби забезпечити комфортом VIP-пацієнтів, про це пишуть на bihus.info.

Документ передбачає особливі умови лікування для таких привілейованих персон – тоновані вікна та окремі медбригади.

Стан першого нардепа, хворого на Covid-19 нормальний, він навіть проводить прямі включення з лікарні.

Разом з Шаховим у сусідніх боксах лежать його друзі, яких він ймовірно й заразив. Так, з 70 встановлених контактерів Сергія Шахова коронавірус діагностований тільки у трьох людей, решта в самоізоляції перечікують інкубаційний період і спостерігаються у лікарів.

Депутати ВРУ / Фото: pravda.com.ua

На світлині стоять депутати Олександр Сухов, Сергій Шахов, Сергій Вельможний та Олександр Лукашев – всі вони представляють Луганську область, всі вони знаходяться (або знаходились) в Олександрівській лікарні.

Наразі немає підтвердження стосовно Сухова, але він проходив перевірку на коронавірус разом з Вельможним й після цього перестав писати на своїй сторінці у Facebook.

Можливо Сухов помовчує про факт зараження. У ЗМІ повідомлялось, що приватна клініка Eurolab приховала від санітарних служб інформацію щонайменше про чотири позитивні результати тестів VIP-персон на коронавірус.

Але точно відомо, що Сергій Вельможний підчепив коронавірус та передав його синові.

На сайті ЧЕСНО Вельможний теж позначений як гречкосій.

Сергій Вельможний / фото з його сторінки у Facebook

Сергій Вельможний з сином. 2019 рік / фото з його сторінки у Facebook

І останній фігурант справи, який перебуває у цій же лікарні – депутат від проросійської "Опоплатформи – за життя", Олександр Лукашев. Він лежить поряд з Шаховим й Вельможним з аналогічними симптомами, але заперечує, що у нього коронавірус.

Олександр Лукашев в лікарні / фото з його сторінки у Facebook

Лукашев виходець з Луганської області, був обраний депутатом у цьому регіоні.

Олександр Лукашев з Сергієм Шаховим / фото з сторінки Instagram Шахова

На сайті ЧЕСНО Лукашев серед гречкосіїв. А на сайті Верховної Ради зазначається, що він є керівником юридичного відділу благодійної організації "Фонд Сергія Шахова". Очевидно, що всі чотири депутати мають дружні зв’язки. Ось тепер разом й у лікарню потрапили.

Хто ще привіз з Куршевелю коронавірус?

Як ми бачимо, наші депутати полюбляють приховувати правду й звикли до розкішного життя, навіть у лікарнях. Невже їм соромно через те, що вони захворіли? От і Юрій Бутусов вважає поведінку депутатів нерозумною.

Політики, які повернулись з Куршевелі певний час приховували те, що заразились коронавірусом, пише Юрій Бутусов. Журналіст зазначає, що група з 16 українців захворіла в повному складі, більшість тусовщиків лежать тепер в Олександрівці в сусідніх боксах.

На свою біду і на біду своїх контактерів, куршевельці спробували спочатку приховати хворобу, перележати вдома, щоб не привертати до себе увагу і уникнути розголосу. Але це була серйозна помилка, яка посприяла поширенню інфекції серед багатьох українських політиків, бізнесменів, членів уряду і депутатів парламенту,

– пише Бутусов.

Найбільшою сенсацією, звичайно, стала госпіталізація Валерія Хорошковського - одного з найбагатших людей України. Він прилетів з Ніцци 21 березня, і незабаром був змушений також переїхати в Олександрівську лікарню. Результат позитивний – коронавірус.

Валерій Хорошковський / фото: silnaukraina.com

Хворобу Хорошковського раніше підтвердив керівник проросійської фракції ОПЗЖ Вадим Рабінович у фейсбуці.

Хорошковський з підтвердженим діагнозом у лікарні,

– написав Рабінович.

Одіозний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива в ефірі одного з телеканалів також заявив, що Валерій Хорошковський хворіє на коронавірус.

Сам Хорошковський у коментарі журналістам "Схем" не підтвердив, але і не спростував інформацію про те, що він перебував у лікарні з підозрою на зараження коронавірусом.

Кому це цікаво, в принципі? Окрім моїх друзів та рідних,

– відповів Хорошковський.

25 березня стало відомо, що Хорошковського виписали.

Хто такий Валерій Хорошковський? Це український олігарх, що виїхав з України у 2012 році. Був Першим віце-прем'єр-міністром України (2012), Міністром фінансів України (2012), Головою Служби безпеки України у 2010-2012 роках та Головою Державної митної служби України у 2007-2009 роках. Цікаво, що у 2010 номінувався на антипремію "Будяк року" за використання спецслужби для системного обмеження громадянських свобод. За даними "Інформаційного опору", Хорошковський практично повністю згорнув роботу із протидії СБУ російським спецслужбам. Його вважали одним з претендентів на посаду прем'єр-міністра України після відставки Олексія Гончарука. Однак цю посаду отримав чинний очільник уряду Денис Шмигаль.

Щодо інших відомих куршевельців, як вони почуваються? Андрій Богдан повідомив, що пройшов тест на коронавірус – результат негативний. Пронесло?

Суддя Господарського суду Києва Вікторія Джарти, яка відпочивала на початку березня в Куршевелі у Франції, підтвердила, що у неї був виявлений коронавірус, але зараз її вже готують до виписки з лікарні. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/kyiv/news/suddya-gospodarskogo-sudu-kijeva-pidtverdila-shcho-v-neji-koronavirus-668384.html

Суддя Господарського суду Києва Вікторія Джарти, яка також була в Куршевелі, підтвердила, що у неї був виявлений коронавірус, але зараз її вже готують до виписки з лікарні.

Суддя Джарти неодноразово потрапляла на сторінки українських ЗМІ через хизування розкішним життям.

Вікторія Джарти у минулому / фото з її сторінки у Facebook

Вікторія Джарти / фото з її сторінки у Facebook

Ці світлини були видалені зі сторінки судді, але вони залишились в архівах інтернет-ЗМІ.

Вікторія Джарти є донькою Василя Джарти, колишнього прем'єр-міністра АР Крим. Вона дуже багата суддя, в її деклараціях зазначаються мільйони.

Наразі не знаємо чи захворів колишній регіонал Віталій Хомутинник, але відомо, що його партнер по бізнесу Володимир Скоробагач та його дружина хворі.

Володимир Скоробагач є заступником голови Харківської облради. Його госпіталізували з підозрою на Covid-19, а у його дружини вірус уже підтвердився. Жінка не приховує, що 8 березня відзначала в Куршевелі, а ось сам Скоробагач стверджує, що був "у Європі з неробочою поїздкою".

Володимир Скоробагач та його дружина / колаж "Під прицілом"

Згідно останньої декларації Скоробагач має активи, які у десять разів перевищують його доходи. Чоловік записує чимало своїх активів на дружину або дітей.

Його донька навчається у Лондоні й судячи з сторінки в Instagram, літає на приватних літаках. У 19-рчіному віці вона "подарувала" батьку нерухомість вартістю у мільйон гривень. Зараз їй 22-23 роки.

Марія Скоробагач / фото з її сторінки у Instagram

Марія Скоробагач на борту літака / фото з її сторінки у Instagram

Марія Скоробагач хизується кавою з золотими пластівцями / фото з її сторінки у Instagram

Хто ще з депутатів захворів на коронавірус?

"Слуга народу" Руслан Горбенко також підхопив "корону". Він перебуває у тій самій Олександрівській лікарні з лівостороннім запаленням легень. Стан важкий.

Горбенко перебував у реанімації, був на вентиляції легенів, а його рідні шукали ліки депутату по всьому Києву, написав колишній нардеп Ігор Мосійчук.

Колега Горбенка по фракції, Євгенія Кравчук зазначила, що "Руслан в останній місяць не виїжджав закордон, не відпочивав у куршевелях".

Вона припускає, що він міг заразитися від колег з інших фракцій, в яких хвороба була діагностована раніше.

Руслан Горбенко / фото з його сторінки у Facebook

До слова, Руслан Горбенко був членом Партії регіонів. У 2010 році обирався від цієї проросійської сили в Луганську міську раду. Можливо він контактував з тими луганськими депутатами про яких ми писали вище, однозначно у них є спільні теми.

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Остання новина про народних депутатів – Сергій Рудик також хворий на коронавірус. Про це повідомила його колега Вікторія Гриб, яка сидить поруч з ним у сесійній залі Верховної Ради. Гриб через це попала під підозру на коронавірус й перебуває в обсервації.

Сам Рудик наразі не коментує свій стан.

Сергій Рудик / фото з його сторінки у Facebook

Сергій Рудик став народним депутатом не вперше, раніше він був членом фракції ВО "Свобода" у парламенті, але згодом перестрибнув до "Блоку Петра Порошенка". Зараз є позафракційним.

Що відомо про Сергія Рудика? Цей політик має доволі суперечливу біографію й встиг побувати й Київській міськраді, попрацювати заступником мера столиці Черновецького. Але відомим він став після Майдану, коли за квотою ВО "Свобода" його призначили головою Державного агентства земельних ресурсів України. На цій посаді він просидів не довго й закінчилось все скандалом. У Дніпрі тоді ще свободівця Рудика захопили представники "Правого сектору" й утримували його у підвалі, а потім відправили на фронт, де Рудик знаходився не довго. Суть скандалу – активістам не сподобалось те, що Рудик хотів призначити у Дніпропетровській області людину пов’язану з регіоналом Олександром Вілкулом.

Сергій Рудик в оточенні депутатів Шахова, Сухова й Вельможного / фото з сторінки Instagram Шахова

Як заразився Рудик коронавірусом, може підказати ось ця світлина.

Епілог

На кінець варто додати, що перед вірусом усі рівні. Він не обирає лише поганих або лише хороших людей. Захворіти може кожен, але у такій складній ситуації, коли пандемія коронавірусу охоплює увесь світ, не можна приховувати факт зараження тільки через те, що ти відома людина. Це абсолютно безвідповідальна поведінка тих, хто думає не про країну, а лише про особисті інтереси.