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      Хто такий Сергій Рудик і чому його три місяці не могли визнати народним депутатом

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      Сергій Рудик – нарешті народний депутат
      Сергій Рудик – нарешті народний депутат / censor.net

      ЦВК 11 листопада нарешті зареєструвала Сергія Рудика народним депутатом України. Позапартійний самовисуванець виграв вибори 21 липня в одномандатному виборчому окрузі 198 на Черкащині, але через судові перипетії не міг стати депутатом понад три місяці.

      Рудик Сергій Ярославович, 1970 року народження, мешканець Корсунь-Шевченківського Черкаської області – відтепер новий депутат Верховної Ради України. Про завершення кількамісячної судової тяганини на користь Рудика повідомила ЦВК у своєму фейсбуку.

      Нагадаємо: Чому Рудику не дали посвідчення депутата – пояснення від ЦВК

      Шлях Рудика до депутатства: хроніка

      ► 5 серпня ЦВК визнала обраним депутатом в окрузі 198 безпартійного самовисуванця Сергія Рудика.

      ► 7 серпня і 10 серпня Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив, що ЦВК мала б перерахувати голоси в 198 окрузі.

      ► 12 серпня Верховний Суд скасував протокол ЦВК про результати виборів в 198 окрузі. Комісію зобов'язали врахувати постанови Апеляційного суду.

      ► 14 серпня кандидатка від "Слуги народу" в 198 окрузі Наталія Дяченко звернулася в Шостий апеляційний адмінсуд з позовом про скасування реєстрації кандидата Сергія Рудика народним депутатом.

      ► 17 серпня Велика палата Верховного Суду рішення Верховного Суду від 12 серпня скасувала, але лише в частині визнання дій ЦВК протиправними.

      ► 21 серпня ЦВК ще раз визнала обраним самовисуванця Рудика.

      ► 25 серпня Верховний Суд скасував протокол ЦВК про результати виборів в окрузі 198 за позовом кандидатки від "Слуги народу".

      ► 28 жовтня ЦВК почала повторний перерахунок голосів виборців в 198 окрузі, виконуючи судове рішення.

      ► 5 листопада ЦВК остаточно встановила результати виборів в окрузі № 198 і втретє визнала обраним депутатом самовисуванця Сергія Рудика.

      ЦВК
      ЦВК вітає Рудика з перемогою / Фото ЦВК

      Хто такий Сергій Рудик? 

      Народився 1970 року у Чернівцях, кандидат історичних наук. Працював журналістом та викладачем. Одружений, має трьох дітей. Автор знакової праці "Етика поведінки державних службовців під час виборів".

      Політичну кар'єру почав у Києві: у 2006 році став депутатом Київської міської ради. А з березня 2007 до березня 2010 працював заступником голови Київської міської державної адміністрації (за головування Леоніда Черновецького).

      У квітні 2014 року став головою Державного агентства земельних ресурсів України за президента Порошенка. Та з посади його відсторонили вже у вересні цього ж року.

      14 червня 2014 року Сергій Рудик як голова Держагентства земельних ресурсів прибув до Дніпра. Там він мав намір представляти ним же ж призначеного виконувача обов'язків голови обласного Управління земельних ресурсів Вадима Чувпила.

      Однак проти Чувпила виступили громадські активісти: мовляв, той пов'язаний з корупційними схемами в оформленні землі, а ще й наближений до опоблоківця Олександра Вілкула.

      Розгорівся скандал,  Дніпропетровська ОДА тоді повідомила, що начебто за вказівкою Рудика регіон відключили від електронного реєстру документації із землеустрою та оцінки земель.

      З листопада 2014 року був депутатом Ради попереднього скликання (вибори виграв у тому ж 198 окрузі як безпартійний самовисуванець). Очолював підкомітет з питань державного боргу Комітету ВРУ з питань бюджету. Спершу був у фракції "Свободи", а у 2016 перейшов до БПП.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики ЦВК Рудик Сергій Ярославович Верховний суд України Парламентські вибори 2019 Слуга народу
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