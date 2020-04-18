Новости о коронавирусе 18 апреля: антирекорд смертности в США, 978 врачей заболели COVID-19
Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 18 апреля. В США от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за последние сутки умерли 4591 человек. В Украине на COVID-19 заболели 978 медиков. На Буковине коронавирус подхватили еще 10 священников. В Украине уже 5106 случаев COVID-19.
Новости о коронавирусе в Украине 18 апреля
Статистика распространения коронавируса в Украине
В Украине подтвердили 5 106 случаев COVID-19 (из них 444 – за последние сутки). 133 человека умерли от коронавируса, 275 человек выздоровели.
Смотрите также Распространение коронавируса в мире – заболели уже свыше 2 миллионов человек: карта онлайн
География распространения коронавируса в Украине:
Винницкая область – 319 случаев;
Волынская область – 134 случая;
Днепропетровская область – 104 случая;
Донецкая область – 14 случаев;
Житомирская область – 197 случаев;
Закарпатская область – 166 случаев;
Запорожская область – 127 случаев;
Ивано-Франковская область – 462 случая;
Кировоградская область – 234 случая;
м. Киев – 770 случаев;
Киевская область – 280 случаев;
Львовская область – 221 случай;
Луганская область – 9 случаев;
Николаевская область – 31 случай;
Одесская область – 106 случаев;
Полтавская область – 49 случаев;
Ровненская область – 283 случая;
Сумская область – 82 случая;
Тернопольская область – 366 случаев;
Харьковская область – 62 случая;
Херсонская область – 56 случаев;
Хмельницкая область – 41 случай;
Черновицкая область – 840 случаев;
Черкасская область – 141 случай;
Черниговская область – 12 случаев.
- У 978 медиков в Украине подтвердили коронавирус, из них 99 – за минувшие сутки.
- В Вооруженных силах Украины подтверждено 29 случаев COVID-19. Два человека погибли, один пациент выздоровел.
Главные новости о коронавирусе в Украине
- Буковина лидирует в антирейтинге по количеству больных COVID-19 в Украине. Там заболели уже 840 человек с таким диагнозом. Среди новых инфицированных есть 10 священников.
- В Украине на COVID-19 больны 978 врачей (из них 99 – за последние сутки). Зато 4 медицинских работника выздоровели.
- За последние сутки в Киеве COVID-19 подтвердили еще у 65 человек, заболели: 24 женщины и 41 мужчина. Всего в столице Украины зафиксировано уже 770 случаев заражения коронавирусом.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица на месяц обеспечена всем необходимым для борьбы с коронавирусом. Медицинская отрасль готова, а учреждения оснащены.
- Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что приложит максимум усилий, чтобы украинские медики не попали под сокращение. Он добавил, что стратегию дальнейших действий Минздрав представит после завершения аудита всех учреждений здравоохранения в Украине.
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Новости о коронавирусе в мире за 18 апреля
Главное о коронавирусе в мире
В мире подтверждено 2 259 001 случай COVID-19. 154 390 человек умерли от коронавируса, 575 970 – выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (710 272), Испания (190 839), Италия (172 434), Франция (147969) и Германия (141 397).
- По состоянию на ночь против 18 декабря в Соединенных Штатах Америки на коронавирус заболели уже 709 тысяч человек – это самый высокий показатель в мире. США также лидируют по количеству протестированных людей – 3,5 миллиона или 1,06% населения.
- В Японии зафиксировали новую вспышку COVID-19. Незначительный рост инфицированных там начался еще в начале февраля, однако в стране успешно остановили первую волну коронавируса. Впрочем, теперь количество больных снова растет и в стране уже ввели режим чрезвычайной ситуации.
- Европарламент проголосовал за пакет мер поддержки и восстановления экономики ЕС после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В частности, за фискальные меры и поддержку ликвидности для борьбы с распространением COVID-19. Однако в Европарламенте считают, что нужен дополнительный пакет мер.
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