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      Новости о коронавирусе 18 апреля: антирекорд смертности в США, 978 врачей заболели COVID-19

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      Новости о коронавирусе в Украине и мире 18 апреля / unsplash.com

      Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 18 апреля. В США от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за последние сутки умерли 4591 человек. В Украине на COVID-19 заболели 978 медиков. На Буковине коронавирус подхватили еще 10 священников. В Украине уже 5106 случаев COVID-19.

      Новости о коронавирусе в Украине 18 апреля

      Статистика распространения коронавируса в Украине

      В Украине подтвердили 5 106 случаев COVID-19 (из них 444 – за последние сутки). 133 человека умерли от коронавируса, 275 человек выздоровели.

      Смотрите также Распространение коронавируса в мире – заболели уже свыше 2 миллионов человек: карта онлайн

      География распространения коронавируса в Украине:

      Винницкая область – 319 случаев;
      Волынская область – 134 случая;
      Днепропетровская область – 104 случая;
      Донецкая область – 14 случаев;
      Житомирская область – 197 случаев;
      Закарпатская область – 166 случаев;
      Запорожская область – 127 случаев;
      Ивано-Франковская область – 462 случая;
      Кировоградская область – 234 случая;
      м. Киев – 770 случаев;
      Киевская область – 280 случаев;
      Львовская область – 221 случай;
      Луганская область – 9 случаев;
      Николаевская область – 31 случай;
      Одесская область – 106 случаев;
      Полтавская область – 49 случаев;
      Ровненская область – 283 случая;
      Сумская область – 82 случая;
      Тернопольская область – 366 случаев;
      Харьковская область – 62 случая;
      Херсонская область – 56 случаев;
      Хмельницкая область – 41 случай;
      Черновицкая область – 840 случаев;
      Черкасская область – 141 случай;
      Черниговская область – 12 случаев.

      • У 978 медиков в Украине подтвердили коронавирус, из них 99 – за минувшие сутки.
      • В Вооруженных силах Украины подтверждено 29 случаев COVID-19. Два человека погибли, один пациент выздоровел.

      Главные новости о коронавирусе в Украине

      • Буковина лидирует в антирейтинге по количеству больных COVID-19 в Украине. Там заболели уже 840 человек с таким диагнозом. Среди новых инфицированных есть 10 священников.
      • В Украине на COVID-19 больны 978 врачей (из них 99 – за последние сутки). Зато 4 медицинских работника выздоровели.
      • За последние сутки в Киеве COVID-19 подтвердили еще у 65 человек, заболели: 24 женщины и 41 мужчина. Всего в столице Украины зафиксировано уже 770 случаев заражения коронавирусом.
      • Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица на месяц обеспечена всем необходимым для борьбы с коронавирусом. Медицинская отрасль готова, а учреждения оснащены.
      • Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что приложит максимум усилий, чтобы украинские медики не попали под сокращение. Он добавил, что стратегию дальнейших действий Минздрав представит после завершения аудита всех учреждений здравоохранения в Украине.

      Важно Как Украина будет выходить из карантина: эксклюзивное интервью с министром Криклием

      Новости о коронавирусе в мире за 18 апреля

      Главное о коронавирусе в мире

      В мире подтверждено 2 259 001 случай COVID-19. 154 390 человек умерли от коронавируса, 575 970 – выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (710 272), Испания (190 839), Италия (172 434), Франция (147969) и Германия (141 397).

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Киева Коронавирус в Украине Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Здоровье Вооруженные силы Украины Больница Министерство здравоохранения Украины Виталий Кличко Максим Степанов Новости США
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