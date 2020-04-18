Новости о коронавирусе 18 апреля: антирекорд смертности в США, 978 врачей заболели COVID-19

Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 18 апреля. В США от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за последние сутки умерли 4591 человек. В Украине на COVID-19 заболели 978 медиков. На Буковине коронавирус подхватили еще 10 священников. В Украине уже 5106 случаев COVID-19.