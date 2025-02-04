Модернизация ВСУ: Тимочко объяснил, что означает формирование корпусов

Главнокомандующий Александр Сырский анонсировал, что начался переход ВСУ на корпусную структуру. Украина уже имеет определенный опыт в этом направлении.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что в Вооруженных Силах уже функционируют некоторые корпуса. Украина сформировала 9, 10, 11 армейские корпуса. Также есть 7 корпус ДШВ и 30 корпус морской пехоты.

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В чем преимущество корпусов

Как отметил Тимочко, обычно корпус может действовать автономно в условиях боя. У них есть и пехота, и артиллеристы, и танкисты, и РСЗО, и ПВО и т.д. Это – одна система, которая дает возможность быстрее принимать решения и действовать на поле боя.

К одному корпусу преимущественно относятся несколько бригад. Тут может быть 10-15 тысяч личного состава. Для такого количества военных нужно достаточно командиров с боевым опытом, которые будут управлять в его пределах своими соединениями.

Сейчас в Украине действуют оперативно-тактические группировки и оперативно-стратегические группировки. Они зарекомендовали себя в начале полномасштабной войны благодаря мобильности. Но сейчас с опытом стоит переходить на корпусную систему управления.

О корпусной системе в Украине достаточно много говорили. Но часто забывали, что для этого нужно время на обучение, подготовку и слаживание командиров корпусов.

Обычно в других армиях есть бригады, дивизии и корпуса. У нас, как я понимаю, будут бригады и корпуса. А уже в пределах корпусов будут формировать дивизии. В масштабах ВСУ под это все нужно набрать соответствующего уровня командиров; создать штабы под новые структуры. Будет определенное изменение логистики под такие большие соединения. Это – огромный объем работы,

– отметил Тимочко.

Переход на корпуса – положительный процесс. И прекрасно, что армия в условиях войны способна адаптироваться к новым вызовам и идти на модернизацию. Понятно, что еще будут этапы слаживания в рамках взаимодействия корпусов. На все это нужно будет время.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал переход ВСУ на новую организационную структуру с корпусами. Командирами корпусов должны быть наиболее подготовленные и перспективные офицеры с боевым опытом и современным мышлением.