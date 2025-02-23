Украина переходит от временных органов управления войсками к корпусной системе, – Сырский

Украина переходит от временных органов управления войсками к корпусной системе. По словам Сырского, система с оперативно-тактическими группировками не так эффективна, как корпусная.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на форуме "Украина. Год 2025".

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Сырский рассказал о новой системе в ВСУ

Сырский отметил, что война России против Украины является высокотехнологичной, а потому нужно постоянно совершенствоваться и готовиться к новым вызовам. Главком отметил, что для этого нужно усиливать свою армию изнутри. Так, сейчас в Украине работают над улучшением комплектования ВСУ, улучшают подготовку воинов и проводят реорганизацию управления ВСУ.

Постепенно переходим от временных органов управления войсками, оперативно-тактических группировок к постоянной корпусной системе,

– сообщил Сырский.

Сырский отметил, что сейчас один из главных вопросов – повышение качества управления и совершенствование всей системы. Главком сообщил, что сейчас в ВСУ используют систему с временными органами управления войсками – тактические группы и оперативно-тактические группировки, которые комплектуются офицерами из различных органов управления, учебных заведений, структур Минобороны, Генштаба ВСУ.

По словам главкома, такая система имеет определенные недостатки. Именно поэтому в ВСУ переходят на структуру корпусов.

"Этот процесс еще продолжается, он начался в прошлом году. Разработана концепция реорганизации ВСУ в условиях войны. Мы планируем создать определенное количество корпусов, сейчас есть уже 5. Они уже показали свою эффективность", – подчеркнул Сырский.

Он добавил, что возглавляют корпуса наиболее подготовленные офицеры, а сами корпуса создают на основе ОТГ и ОСУВ, штабов, видов и родов войск.