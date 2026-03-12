Схема на 19 миллионов гривен: НАБУ разоблачило чиновников на хищении в оборонной отрасли

НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили схему хищения средств при закупке материалов для оборонной отрасли на более 19 миллионов гривен. Фигуранты завысили цены на алюминиевый прокат и конвертировали полученные средства в наличные.

Об этом в четверг, 12 марта, сообщили в НАБУ и СБУ.

Что известно о коррупционной схеме?

НАБУ и САП совместно с СБУ в Днепропетровской области разоблачили коррупционную схему на одном стратегическом предприятии оборонно-промышленного комплекса.

По данным следствия, первый заместитель генерального директора предприятия организовал схему хищения почти 19,7 миллиона гривен при закупке металлического сырья. Алюминиевый прокат должны были использовать для серийного производства вооружения и боеприпасов для Сил обороны.

К схеме чиновник привлек заместителя начальника управления материало-технического снабжения завода и директора связанной компании, которая, собственно, поставляла металлическое сырье.

Фигуранты дела договорились закупать продукцию по ценам, которые на треть превышали рыночную стоимость. Полученную разницу чиновники переводили в наличные.

В результате незаконных действий злоумышленников, госпредприятие понесло значительные убытки – более 19 миллионов долларов.

Во время обысков правоохранители изъяли у фигурантов смартфоны, компьютеры и документы, которые доказывают причастность к незаконной деятельности.

В СБУ сообщили, что первому заместителю гендиректора завода и двум его сообщникам уже сообщено о подозрении по части 5 статьи 191 и части 5 статьи 27 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества,

– добавили в Службе.

