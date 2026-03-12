Схема на 19 миллионов гривен: НАБУ разоблачило чиновников на хищении в оборонной отрасли
- НАБУ, САП и СБУ разоблачили коррупционную схему на 19 миллионов гривен при закупке материалов для оборонной отрасли.
- Фигурантам, включая первого заместителя гендиректора завода, сообщено о подозрении, им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили схему хищения средств при закупке материалов для оборонной отрасли на более 19 миллионов гривен. Фигуранты завысили цены на алюминиевый прокат и конвертировали полученные средства в наличные.
Об этом в четверг, 12 марта, сообщили в НАБУ и СБУ.
Что известно о коррупционной схеме?
НАБУ и САП совместно с СБУ в Днепропетровской области разоблачили коррупционную схему на одном стратегическом предприятии оборонно-промышленного комплекса.
По данным следствия, первый заместитель генерального директора предприятия организовал схему хищения почти 19,7 миллиона гривен при закупке металлического сырья. Алюминиевый прокат должны были использовать для серийного производства вооружения и боеприпасов для Сил обороны.
К схеме чиновник привлек заместителя начальника управления материало-технического снабжения завода и директора связанной компании, которая, собственно, поставляла металлическое сырье.
Фигуранты дела договорились закупать продукцию по ценам, которые на треть превышали рыночную стоимость. Полученную разницу чиновники переводили в наличные.
В результате незаконных действий злоумышленников, госпредприятие понесло значительные убытки – более 19 миллионов долларов.
Во время обысков правоохранители изъяли у фигурантов смартфоны, компьютеры и документы, которые доказывают причастность к незаконной деятельности.
В СБУ сообщили, что первому заместителю гендиректора завода и двум его сообщникам уже сообщено о подозрении по части 5 статьи 191 и части 5 статьи 27 Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества,
– добавили в Службе.
Какие громкие дела недавно разоблачили правоохранители?
НАБУ и САП вручили подозрение экс-директору государственного предприятия (ныне занимает должность заместителя гендиректора "Укроборонпрома"), экс-советнику директора предприятия–спецэкспортера и бенефициару частной компании. Фигуранты организовали схему хищения средств через внешнеэкономические контракты. Они могли присвоить 32 миллиона гривен и пытались получить еще 19.
Также детективы НАБУ и САП разоблачили экс-главу Ивано-Франковской областной прокуратуры Романа Химу и его подчиненного на получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о 100 тысячах долларов за закрытие дела и непривлечение виновных к ответственности.
САП доказала причастность генерала СБУ Ильи Витюка к незаконному обогащению и представлению ложных данных в декларации. Поэтому правоохранители НАБУ и САП готовятся к суду.