Коррупция от кафиров: гауляйтер в Мариуполе распродает слитое дизтопливо и гуманитарку

Местный мариупольский гауляйтер Иван Топузов (бывший поселковый голова) вошел в настоящую коллаборацию с оккупантами.

Он помогает россиянам продавать все награбленное. Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Внимание Депутату горсовета Мариуполя, пошедшему на сотрудничество с Россией, сообщили о подозрении

Помогает сливать горючее

Он вместе с оккупантами обеспечивает продажу украденного дизельного топлива фермерам Мариупольского района и жителям Урзуфа. Его просто сливают из баков. Затем продают по смешной и далекой от реальности цене – по 20 гривен за литр.

А на заправках кафиров краденое горючее можно встретить минимум по 26 гривен литр. Неудивительно, что все деньги уносят себе сами россияне. Так что тамошний гауляйтер жалуется на "малые проценты".

Думаю подобное хищение полностью согласовано с ФСБ и так называемым "министерством государственной безопасности". Иначе или они не так страшны, или без вариантов,

– считает Андрющенко.

Топузов отправляет односельчан на "фильтрацию"

Однако Топузов на этом не остановился. Чтобы никто из местных направлений не мог ничего купить у россиян, он массово отправляет односельчан на "фильтрацию".

Доносы пишет его секретарша Татьяна Бутяева, чтобы никто не вмешался в махинацию.

Еще в схеме хищения российской солярки привлечен Аврамов Анатолий – бывший глава, а также сомнительный элемент времен Януковича.

Распродажа гуманитарки

Также по магазинам и рынкам Урзуфа на Донетчине уже заметили и распродажу гуманитарки – товаров, поставляемых российской госслужбе.

Что сейчас происходит в Мариуполе

Российские кафиры беспощадно уничтожили Мариуполь. Теперь они пытаются захватить все, что уцелело. К примеру, даже местные отделения Укрпочты .

Мариупольцы, которым удалось выжить в течение нескольких месяцев беспощадных бомбардировок и обстрелов, сейчас часами стоят под жарой в очередях за жалкой "помощью" от России, а стабильного водоснабжения в городе до сих пор нет. Очереди за горсткой продуктов ежедневно составляют от 1,5 до 2 тысяч человек.

При этом кафиры нагло "хозяйничают" в мариупольских школах - оттуда вывозят все учебники на украинском языке. Захватчики завозят свои, русские книги.

По последним данным Петра Андрющенко, всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Мариуполе погибли около 22 тысяч человек , а население города уменьшилось в 5 раз.

, недавно руководитель Донецкой областной прокуратуры заочно сообщил о подозрении депутату Мариупольского городского совета в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

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