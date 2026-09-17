Как сообщили в Офисе генерального прокурора, бывший командир создал преступную группировку в 2024 году. В эту схему он вовлек троих военнослужащих, а также гражданского владельца фиктивных компаний.

Схема с фиктивными поставками

По данным следствия, военнослужащие отвечали за планирование закупок и приемку имущества. В период с апреля по декабрь 2024 года фигуранты заключили 37 договоров на поставку военной техники и спецсредств.

Однако оплаченные из бюджетных средств беспилотники фактически не поступали в воинскую часть. Часть оптических прицелов, как утверждают в ОГП, злоумышленники заменяли на значительно более дешевые аналоги.

Несмотря на это, в служебных документах должностные лица указывали о полном выполнении контрактов и получении имущества. На основании поддельных актов средства перечислялись поставщикам, что нанесло государству ущерб в размере более 47 миллионов гривен.

Разоблачение преступной организации / Фото ОГП

Обвиняемым инкриминируют создание преступной организации, завладение чужим имуществом в очень больших размерах в условиях военного положения и служебный подлог.

Напомним, антикоррупционные органы разоблачили организованную преступную группу, которая завладела 100 тысячами тонн нефтепродуктов "Укрнафты". Стоимость похищенного оценивается в более чем 2,88 миллиарда гривен. Подозрения получили четыре организатора схемы и бывший вице-президент компании.