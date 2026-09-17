Як повідомили в Офісі Генпрокурора, екскомандир створив злочинне угруповання у 2024 році. До схеми він залучив трьох військовослужбовців, а також цивільного власника фіктивних товариств.
Схема із фіктивними поставками
За даними слідства, військовослужбовці відповідали за планування закупівель і приймання майна. У період з квітня по грудень 2024 року фігуранти уклали 37 договорів на постачання військової техніки та спецзасобів.
Проте оплачені бюджетними коштами безпілотники фактично не надходили до військової частини. Частину оптичних прицілів, стверджують в ОГП, зловмисники замінювали на значно дешеві аналоги.
Попри це, у службових документах посадовці зазначали про повне виконання контрактів та отримання майна. На підставі підроблених актів кошти перераховували постачальникам, завдавши державі збитків на понад 47 мільйонів гривень.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Викриття злочинної організації / Фото ОГП
Обвинуваченим інкримінують створення злочинної організації, заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану та службове підроблення.
Нагадаємо, антикорупційні органи викрили організовану злочинну групу, яка заволоділа 100 тисячами тонн нафтопродуктів "Укрнафти". Вартість викраденого оцінюють у понад 2,88 мільярда гривень. Підозри отримали чотири організатори схеми та колишній віцепрезидент компанії.