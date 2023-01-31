Сделки со скорыми: СБУ разоблачила руководство Житомирской таможни

Сотрудники СБУ и ДБР разоблачили коррупционную схему на Житомирской таможне. Сделка, которая заключалась в незаконном ввозе в Украину автомобилей, нанесла государственному бюджету ущерб более чем в 20 миллионов гривен.

По коррупционной схеме стояли руководители одного из таможенных постов Житомирской области. Они помогали импортировать иностранные скорые без уплаты установленных таможенных платежей.

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Как пояснили в СБУ, осенью 2020 года представители столичной компании-импортера переправили в Украину 26 автомобилей медпомощи и оформили их хранение в режиме "таможенный склад". Эта норма предусматривает пребывание транспортного средства на территории таможенных логистических центров без уплаты налогов и сборов в течение 1 года.

По истечении этого срока авто должны растаможить с перечислением соответствующих платежей в госбюджет или вернуть в страну-экспортер.

Впрочем, таможенники "договорились" с коммерсантами сделать фиктивный реэкспорт скорых для искусственного продления срока их безвозмездного пребывания в Украине. В то же время чиновники проводили по документам так называемый "повторный заезд" через границу, но на самом деле иностранные транспортные средства оставались на таможенном складе Житомирской области,

– объяснили в СБУ.

СБУ разоблачила руководство Житомирской таможни / Фото СБУ

За это время коммерсанты подыскивали покупателей на импортируемый товар и реализовывали его после растаможки по "минимальной" ставке.

Для этого вносили в таможенные декларации искусственно заниженную стоимость зарубежных авто, а таможенники "не замечали" это несоответствие с реальной суммой.

Какое наказание светит таможенникам

Замначальнику таможенного поста и руководителю отдела таможенного оформления уже сообщили о подозрении по статье 364 о злоупотреблении властью или служебным положением. Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Более 20 автомобилей скорой помощи с полным медицинским оборудованием, на которые был наложен арест, передано на нужды ВСУ.

Ранее глава налогового комитета Даниил Гетманцев раскритиковал Гостаможслужбу, отметив, что орган выполнил план всего на 56,9%. То есть государство недополучило 227,5 миллиарда гривен. Народный депутат Ярослав Железняк причину "провала" видит в коррупционных схемах на таможне. Он заявил, что там воруют миллиарды.