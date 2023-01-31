За корупційною схемою стояли керівники одного із митних постів Житомирської області. Вони допомагали імпортувати іноземні швидкі без сплати встановлених митних платежів.

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Як пояснили у СБУ, восени 2020 року представники столичної компанії-імпортера переправили до України 26 автомобілів меддопомоги і оформили їх зберігання в режимі "митний склад". Ця норма передбачає перебування транспортного засобу на території митних логістичних центрів без сплати податків і зборів упродовж 1 року.

Після закінчення цього терміну авто мають розмитнити з перерахуванням відповідних платежів до держбюджету або повернути до країни-експортера.

Втім, митники "домовилися" із комерсантами зробити фіктивний реекспорт швидких для штучного продовження терміну їх безоплатного перебування в Україні. Натомість посадовці проводили за документами так званий "повторний заїзд" через кордон, але насправді іноземні транспортні засоби залишались на митному складі на Житомирщині,

– пояснили у СБУ.

СБУ викрила керівництво Житомирської митниці / Фото СБУ

За цей час комерсанти підшукували покупців на імпортований товар та реалізовували його після розмитнення за "мінімальною" ставкою.

Для цього вносили до митних декларацій штучно занижену вартість зарубіжних авто, а митники "не помічали" цю невідповідність з реальною сумою.

Яке покарання світить митникам

Заступнику начальника митного посту та керівнику відділу митного оформлення вже повідомили про підозру за статтею 364 про зловживання владою або службовим становищем. Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Зверніть увагу! Понад 20 автомобілів швидкої допомоги із повним медичним обладнанням, на які було накладено арешт, передано на потреби ЗСУ.

Раніше голова податкового комітету Данило Гетманцев розкритикував Держмитслужбу, зазначивши, що орган виконав план лише на 56,9%. Тобто держава недоотримала 227,5 мільярда гривень. Народний депутат Ярослав Железняк причину "провалу" бачить у корупційних схемах на митниці. Він заявив, що там крадуть мільярди.