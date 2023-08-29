На Киевщине глава ВЛК "списала" полсотни уклонистов: подробности коррупционной схемы

Глава внештатной ВЛК при ТЦК и СП помогала военнообязанным мужчинам уклоняться от мобилизации. Ее услуги стоили от 6 000 до 10 000 долларов, в зависимости от возраста уклонистов и имеющихся проблем со здоровьем.

Глава внештатной военно-врачебной комиссии одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Киевской области получила сообщение о подозрении. За внесение в официальные документы заведомо ложных сведений и в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу она может сесть максимум на 9 лет.

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Какую схему создали в Киевской области

Председатель ВЛК продавала уклонистам поддельные справки о непригодности к службе в рядах ВСУ с соответствующим исключением из военного учета. Подозреваемая ставила на всех бумагах свою подпись и заверяла их печатью. Она даже не требовала от клиентов проходить военно-врачебную комиссию.

В этой схеме она участвовала не сама. Было задействовано не менее 5 человек. Так, бывший военком и его сын искали клиентов. Чем старше был уклонист, тем дешевле ему обходилась подделка бумаг. В общей сложности их услугами воспользовались более 50 уклонистов. Они хотели бежать за границу.

Кадры с места задержания в Киевской области / Фото СБУ



Похожий случай на Черниговщине

В Черниговской области глава одного из Центров предоставления административных услуг помогала мужчинам пересекать госграницу незаконным способом. За свои услуги она брала от 2 500 гривен. К схеме она привлекла 3 подельников. Один из них – это представитель криминального мира, находящегося за границей. Он был координатором.

Глава ЦНАПа тоже продавала уклонистам поддельные справки. Она смогла заработать около 4 миллионов гривен. Подозреваемая лично помогала изменить адрес регистрации клиентам из других областей, чтобы поставить их на учет в местном военкомате, а затем "списать".

Фото с места событий на Черниговщине / Фото СБУ



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