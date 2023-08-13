В Украине готовят план устранения причин коррупции в ТЦК: изменятся правила пересечения границы

В НАПК подготовили план мероприятий по устранению причин, приводящих к коррупции в ТЦК и СП. Речь идет о коррупционных рисках при пересечении границы.

В частности, изменятся правила пересечения границы, а также нормы выдачи документов для пересечения границы. Об этом сообщил глава НАПК Александр Новиков.

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Что известно о плане по устранению причин коррупции в военкоматах

Так, НАПК во исполнение решения СНБО подготовило план мер по устранению причин, приводящих к коррупции в военкоматах.

В течение часа этот план будет направлен в виде проекта распоряжения правительства на утверждение Кабмина. Это важно. Потому что на сегодняшний день в Украине сотни и тысячи уголовных производств, и поэтому без изменения правил мы не получим новую ситуацию, когда все центры комплектования будут работать добродетельно,

– рассказал Новиков.

По его словам, изменятся правила пересечения границы, а также нормы выдачи документов для пересечения границы. К тому же, проект распоряжения предусматривает, что базы данных пограничной службы и центров комплектования будут связаны между собой и обеспечат прозрачность как ТЦК, так и пунктов пересечения границ.

"Всего в военкоматах около 6 тысяч работников. Имеющиеся 33 подозрения – это свидетельство, что большинство сотрудников военкоматов добродетельны. Чтобы и руководители военкоматов были добродетельными, нужно возобновить декларирование и функции НАПК по проверке деклараций", – отметил Новиков.

Почему назрело резкое решение уволить всех областных военкомов

Напомним, что во время заседания 11 августа Совета национальной безопасности и обороны Украины за председательством Владимира Зеленского было принято решение об увольнении глав всех областных ТЦК. Политолог Владимир Фесенко считает, что время от времени такие "кадровостряски" нужно совершать. Ведь необходимо приводить в сознание украинских политиков, чиновников в разных государственных институциях.

В то же время он подчеркнул, что есть необходимость не только в увольнениях глав областных ТЦК, скандальная деятельность которых получила большую огласку. Также нужна еще и системная работа.