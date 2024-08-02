Чтобы заставить давать взятки: на Тернопольщине работники ТЦК похищали и избивали мужчин

В Тернопольской области объявили подозрения работникам одного из районных ТЦК и СП. Они наградили коррупционные схемы избежания мобилизации.

Чтобы заставить военнообязанных платить, подозреваемые даже прибегали к угрозам, избиения и похищения. В месяц "зарабатывали" от 100 до 150 тысяч долларов.

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Работники ТЦК организовали коррупционную схему

В полиции сообщили, что 5 подозреваемых четко распределили между собой роли, наладив коррупционные схемы избежания мобилизации.

Чтобы заставить военнообязанных платить, прибегали даже к угрозам, избиения и похищения людей,

– отметили правоохранители.

В ходе следствия собрали новые доказательства их противоправной деятельности, совершенные в составе организованной преступной группы. Коррупционную схему организовал руководитель местного ТЦК. Он привлек еще 4 человека. Трое из них – работники центра комплектования, еще один – бывший военнослужащий.

Члены ОПГ требовали и получали взятки за решение вопросов с целью избежания мобилизации военнообязанными. Например, непрохождение ВВК, обновление данных, получение отсрочки от прохождения службы.

В месяц "заработки" составляли от 100 до 150 тысяч долларов. Полученные деньги организатор и помощники делили между собой: размер "зарплаты" зависел от выполненных заданий.

Кстати, в полиции напомнили, что руководителю коррупционной схемы объявили о подозрении во время совещания с руководителями ТЦК и СП, которая проходила в Тернопольской ОВА.

Новые детали дела

Сначала, 24 июля, после объявления подозрения суд избрал фигурантам меры пресечения с правом внесения залога в 242 тысячи гривен. Они воспользовались этой возможностью. Впрочем, в ходе досудебного расследования правоохранители установили новые детали в этом деле.

По словам заместителя начальника ГУНП в Тернопольской области, пока известно о 6 людях, которые, согласно закону, не подлежали мобилизации. Однако, подозреваемые им также угрожали и запугивали, требуя деньги.

Полиция обращается к гражданам, кто пострадал от этих лиц, обращайтесь в ГУНП или в территориальные подразделения полиции по месту жительства, чтобы мы могли установить объективное количество пострадавших. Я уверен, что их будет гораздо больше,

– заявил Андрей Ткачик.

Работники ТЦК организовали коррупционную схему / Фото полиции

Похищали и избивали людей

Среди пострадавших – житель Чертковского района. Мужчина не подлежал призыву на военную службу по мобилизации, ведь является отцом 4 детей, трое из которых несовершеннолетние. Рассказал, что ночью в его дом ворвались люди в форме, начали наносить удары ногами по телу. После вытащили из помещения и вывезли в неизвестном направлении.

Я спорил и говорил, что права меня забирать они не имеют, потому что у меня четверо детей. Опять начали бить, копали ногами. На следующий день меня отвезли на автобусную остановку. Выяснилось, что за меня заплатили выкуп. Деньги собрали родственники и заплатили за меня 30 тысяч гривен,

– рассказал пострадавший.

В полиции сообщили, что после поездки с работниками ТЦК у мужчины диагностировали переломы ребер и другие телесные повреждения.

В областном ТЦК заверили, что всячески будут способствовать и помогать правоохранителям разоблачать работников, которые дискредитируют звание военных.

Организатору и 4 сообщникам следователи полиции объявили подозрения по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями:

"Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды",

"Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в крупном размере",

"Незаконное лишение свободы человека, что сопровождалось причинением ему физических страданий, совершенное из корыстных побуждений организованной группой",

"Умышленное средней тяжести телесное повреждение".

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следователи обратились с ходатайством о содержании под стражей без права внесения залога.