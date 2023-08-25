Обогатился на 14 миллионов: заместителя начальника Одесского ТЦК разоблачили в коррупции

Заместитель начальника Одесского ТЦК и СП Денис Галушко незаконно обогатился более чем на 14 миллионов гривен. Признаки коррупционного правонарушения выявило НАПК.

Так, по данным Национального агентства по предотвращению коррупции, с 2020 года теща, мать и жена Галушко приобрели несколько автомобилей. Кроме того, жилые дома и земельные участки. Владельцем квартиры в Одессе стал и его сын.

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В Одесском ТЦК снова коррупционный скандал

По результатам мониторинга образа жизни заместителя начальника ТЦК – начальника сектора комплектования Одесского областного ТЦК Дениса Галушко выявлены признаки коррупционного уголовного преступления.

Свидетельствуют о его (Галушко – 24 Канал) незаконном обогащении более чем на 14 миллионов гривен,

– отметили в НАПК.

В частности:

теща военкома с 2020-го приобрела, а затем продала два автомобиля: Mercedes-Benz GLE 43 AMG стоимостью 2 миллиона гривен и Mercedes-Benz GLS 350 стоимостью 2,3 миллиона гривен. В прошлом году она купила еще и BMW X7 XDRIVE 30D. Кроме того, осенью 2023 стала владелицей жилого дома и земельного участка более чем на 3 миллиона гривен.

Мать Галушко летом 2023 приобрела Toyota RAV-4 HYBRID стоимостью более 880 тысяч гривен и жилой дом с земельным участком за почти 1,7 миллиона гривен. Купила, не будучи финансово способной, отметили в НАПК.

Владельцем квартиры в Одессе стоимостью 563 тысячи гривен стал и сын военкома.

Позапрошлой осенью жена Галушко приобрела Mazda CX-5, а летом 2023-го пополнила свой автопарк еще и Mercedes-Benz V-KLASSE стоимостью более 2,6 миллиона гривен.

Кроме указанных покупок, с 2021 года военком вместе с женой потратили почти 6 миллионов, что несопоставимо больше, чем они могли получить законным способом,

– подчеркнули в НАПК.

Добавили, что материалы по Галушко уже направили в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона.

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