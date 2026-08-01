Кроме того, мужчина намеренно не указал свое имущество в декларации. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Что известно о злоумышленнике?
Бывшего высокопоставленного чиновника обвиняют в эксплуатации подчиненных, незаконном обогащении и недостоверном декларировании. Следствие установило, что он систематически использовал сотрудников пожарно-спасательных частей в качестве бесплатной рабочей силы.
Обвиняемый заставлял подчиненных строить и ремонтировать его частную недвижимость. Он использовал сотрудников ГСЧС как в рабочее, так и в нерабочее время.
Также следователи выяснили, что бывший чиновник использовал служебное положение для незаконного обогащения. Мужчина приобретал элитные автомобили, земельные участки, дома и ценные бумаги. Чтобы скрыть преступления, он оформлял имущество на родственников.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
В Офисе генерального прокурора оценивают разницу между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами злоумышленника в более чем 14,5 миллиона гривен. Кроме того, в декларациях за 2024 и 2025 годы он умышленно не указывал имущество, которым пользовался. Общая сумма скрытых активов составила более 19 миллионов гривен.
Бывшего чиновника обвиняют в нарушении:
- части 2 статьи 149 УК, в которой речь идет о вербовке людей с целью эксплуатации с использованием служебного положения;
- части 2 статьи 366-2 УК Украины, в которой речь идет об умышленном внесении недостоверных сведений в декларацию;
- части 1 статьи 368-5 УК Украины о приобретении активов, стоимость которых значительно превышает законные доходы.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 2,5 миллиона гривен.
В Офисе генерального прокурора предъявляют обвинения бывшему высокопоставленному чиновнику ГСЧС / Фото генерального прокурора Украины
Что известно о последних коррупционных скандалах в Украине?
30 июля ГБР сообщило, что совместно с Генштабом начало беспрецедентную кампанию по очистке ТЦК от коррупции и злоупотреблений служебным положением. Следственные действия охватили более сотни ТЦК и СП в разных регионах страны.
Также на днях НАБУ и САП вручили подозрение должностному лицу ВСУ. Его уличили в получении неправомерной выгоды от застройщика. Злоумышленник и его сообщники хотели получить 2,2 миллиона долларов неправомерной выгоды.