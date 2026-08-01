Також чоловік навмисно не вписував власне майно у декларації. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Що відомо про зловмисника?

Ексвисокопосадовця обвинувачують в експлуатації підлеглих, незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. Слідство встановило, що він систематично використовував працівників пожежно-рятувальних частин як безоплатну робочу силу.

Обвинувачений змушував підлеглих будувати й ремонтувати його приватну нерухомість. Він використовував працівників ДСНС як в робочий, так і в позаробочий час.

Також слідчі з'ясували, що експосадовець використовував службове становище для незаконного збагачення. Чоловік купував елітні машини, земельні ділянки, будинки та цінні папери. Для того щоб приховати злочини він оформлював майно на родичів.

В Офісі Генпрокурора оцінюють різницю між вартістю набутого майна та законними доходами зловмисника у понад 14,5 мільйона гривень. Також у деклараціях за 2024 та 2025 роки він умисно не вписував майно, яким користувався. Загальна сума прихованих активів склала понад 19 мільйонів гривень.

Експосадовця звинувачують у порушенні:

частини 2 статті 149 ККУ, в якій йдеться про вербування людей з метою експлуатації з використанням службового становища;

частини 2 статті 366-2 ККУ, в якій йдеться про умисне внесення недостовірних відомостей до декларації;

частини 1 статті 368-5 ККУ про набуття активів, вартість яких значно перевищує законні доходи.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 2,5 мільйона гривень.

В Офісі Генпрокурора звинувачують ексвисокопосадовця ДСНС / Фото Генпрокурора України

Що відомо про останні корупційні скандали в Україні?

30 липня ДБР повідомили, що вони спільно з Генштабом розпочали безпрецедентну кампанію з очищення ТЦК від корупції та зловживань службовим становищем. Слідчі дії охопили понад сотню ТЦК та СП у різних регіонах країни.

Також днями НАБУ та САП вручили підозру посадовцю ЗСУ. Його викрили на одержанні неправомірної вигоди від забудовника. Зловмисник та його спільники хотіли отримати 2,2 мільйона доларів неправомірної вигоди.