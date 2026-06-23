Об этом сообщают Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований.

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Что известно о схеме с больницей?

Правоохранители подозревают четверых злоумышленников во главе с экс-депутатом IV-VI созывов (2002-2010) Владимиром Сивковичем в незаконном обогащении. Бывший чиновник оказался причастен к присвоению недостроенного комплекса Республиканской клинической больницы, известной как "Ожоговый центр", и прилегающего земельного участка площадью 21,36 гектара на территории Деснянского района столицы. Ориентировочная стоимость этого объекта составляет 300 миллионов гривен.

Расследование выявило, что с целью завладения государственной недвижимостью в течение 2006–2021 годов Сивкович и его сообщники разработали мошеннический план. Схема заключалась в создании искусственной задолженности перед заказчиком строительства больницы. Впоследствии эти долги в ходе процедуры банкротства должны были быть использованы для завладения всем комплексом:

больница с ожоговым центром;

поликлиника;

диагностический корпус.

Следователи установили, что Сивкович привлек должностных лиц госпредприятия и подконтрольную ему организацию в Киеве для реализации своего преступного плана. Подрядчик сначала заключил соглашение с госпредприятием-застройщиком больницы о корректировке проекта и завершении строительства медкомплекса на сумму 30 000 000 гривен.

Частная компания не выполнила взятые на себя обязательства, чем "загнала" государственного подрядчика в долги перед кредиторами. Затем злоумышленники продали аффилированному известному застройщику корпоративные права на свою проектную организацию вместе с правом требования искусственной задолженности. Далее они осуществили присвоение комплекса больницы в обмен на погашение суммы долга. Суд рассматривает вариант возврата недостройки в государственную собственность.

Что грозит участникам схемы?

Стоимость имущества, которым хотели овладеть подозреваемые, превышает 47 000 000 гривен. Однако им не удалось полностью воплотить планы в жизнь из-за нехватки финансирования и необходимости привлечения дополнительных участников.

Офис Генерального прокурора сообщил Сивковичу и двум его бизнес-партнерам, которые также скрываются за границей, о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ️

Часть 2 статьи 15, часть 3 статьи 27, часть 4 статьи 190 о мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах организованной группой;

часть 3 статьи 27, часть 3 статьи 209 — об отмывании имущества в особо крупных размерах организованной группой;

часть 3 статьи 27, часть 2 статьи 364 о злоупотреблении служебным положением.

После проведения обысков по местам работы и проживания подозреваемых подозрение было предъявлено их сообщнику — юристу частной компании, участвовавшей в махинации в пользу Сивковича.

Известные случаи коррупции в Украине

Сотрудники ГБР 10 июня провели следственные действия в отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова. Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по делу о возможной легализации имущества и средств, полученных незаконным путем.

В Харьковской области депутат под предлогом "эвакуации" решил нажиться на имуществе общины. Злоумышленник присвоил коммунальное оборудование на сумму около 14,5 миллиона гривен.