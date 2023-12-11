Коррупция в Украине: основная проблема или оружие врагов

Есть ли в Украине коррупция? Да, конечно, есть. Когда война завершится, она снова будет одной из наших основных проблем, наряду с отсутствием верховенства права и демографической ситуацией.

Да, мы коррумпированное государство. И это системная проблема.

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Тема коррупции переходит здоровые границы

Однако Украина – это не только коррупция и не столько коррупция. И нет, если бы не было коррупции – это не привело бы к победе над Россией. Коррупция снижает нашу эффективность, но не столь радикально, чтобы говорить, что это мешает нашей победе. Да, не приближает к победе. Но и не те наручники, которые единственные не дают нам победить.

Если что-то уменьшает вашу способность на 5%, например, то это не значит, что убрав это что-то, можно победить более сильного врага. Если я не буду есть сладкое, я буду в наилучшей спортивной форме. Но это не значит, что, выйдя на ринг, я могу одолеть Усика. Значит ли это, что нужно есть сладкое? Нет, но надо понимать, что, чтобы одолеть Усика, мне нужна помощь, желательно братьев Кличко. Очень не разумно в моем случае стоять и корить себя, что если бы я не ел сладкое последний месяц, я бы давно сам того Усика одолел бы.

Что слишком, то не здорово.

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В последние полгода очень часто тема коррупция переходит ту границу, где здорово. О коррупции говорят диспропорционально многие. Часто говорят не только наши конструктивные друзья и заставляют нас бороться с коррупцией, внедрять реформы, делать системные и институциональные изменения.

Говорят наши враги, чтобы снизить нашу поддержку на Западе и демотивировать общество внутри. Иногда кажется, что внутри страны у них получается лучше. Они искусно сеют демотивацию и "все пропало".

Но нужно понимать, что так подают тему наши враги. И надо помнить, кто эти враги и имеют ли они право так говорить. И россияне, где коррупция значительно выше, чем в Украине, и венгры.