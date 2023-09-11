Не связана с помощью от партнеров, – Зеленский о коррупции в Украине

Вопрос коррупции волнует не только украинцев, но и наших международных партнеров. Глава государства, общаясь с журналистом, заверил, что коррупционные скандалы не связаны с деньгами партнеров.

Соответствующий тезис Владимир Зеленский озвучил в интервью с Фаридом Закарией для телеканала CNN. Президент подчеркнул, что будет бороться как с коррупцией, так и с мыслями о ней.

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Коррупция не связана с деньгами партнеров

Прежде всего, вы должны знать, что все эти (коррупционные – 24 Канал) случаи, они не связаны с помощью наших партнеров. То есть речь идет не об оружии наших партнеров, не о деньгах на оружие, не о деньгах для бюджета, чтобы выплачивать пенсии, социальную поддержку и т.д. Это другие дела, это не о партнерах,

– подчеркнул он.

Итак, журналист переспросил Владимира Зеленского, идет ли речь об украинских деньгах? На что глава государства ответил, что это "украинские кейсы".

В то же время он добавил, что это "сейчас не суть важно". Президент подчеркнул, что Украина будет бороться и победит в войне. Вместе с тем он еще раз подчеркнул, что "это не деньги наших партнеров". Глава государства отметил, что это очень важно очертить.

Вопрос коррупции очень чувствителен

По словам Владимира Зеленского, сейчас для людей очень чувствительными остаются вопросы, связанные с правосудием и справедливостью.

"И именно из-за войны, из-за того, что мы боремся за те ценности, мы не можем жить так, как жили годами до этого, как жили десятилетиями. Сейчас неважно, как все было раньше. Важно, как это будет после войны и после победы", – добавил он.

Владимир Зеленский заявил, что это будет другая страна, другой народ, другое поколение и другой путь. Так что журналист спросил, может ли Украина выйти на этот новый путь, на что президент ответил: "Конечно!"

Нет, у меня нет иного выбора. Здесь у меня нет альтернативы. И я его не хочу. Мы не хотим иметь никаких компромиссов с любыми не только коррумпированными людьми, но даже с мыслями об этом,

– подчеркнул он.

В то же время, в другом интервью Владимир Зеленский отметил необходимость Запада продолжать финансово поддерживать Украину. Он добавил, что в противном случае наше государство может полностью перейти на милитаризованную экономику. И что это окажет негативное влияние не только на украинцев, но и на Европу.