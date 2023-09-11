Відповідну тезу Володимир Зеленський озвучив в інтерв'ю з Фарідом Закарією для телеканалу CNN. Президент підкреслив, що боротиметься як з корупцією, так і з думками про неї.

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Корупція не пов'язана з грішми партнерів

Насамперед ви маєте знати, що всі ці (корупційні – 24 Канал) випадки, вони не пов'язані з допомогою від наших партнерів. Тобто йдеться не про зброю наших партнерів, не про гроші на зброю, не про гроші для бюджету, щоб виплачувати пенсії, соціальну підтримку тощо. Це інші справи, це не про партнерів,

– наголосив він.

Тож, журналіст перепитав Володимира Зеленського, чи йдеться про українські гроші? На що глава держави відповів, що це "українські кейси".

Водночас він додав, що це "зараз не має значення". Президент підкреслив, що Україна буде боротися та переможе у війні. Разом із тим він ще раз підкреслив, що "це не гроші наших партнерів". Глава держави зазначив, що це дуже важливо окреслити.

Питання корупції дуже чутливе

За словами Володимира Зеленського, зараз для людей дуже чутливими залишаються питання, пов'язані з правосуддям і справедливістю.

"І саме через війну, через те, що ми боремося за ті цінності, ми не можемо жити так, як жили роками до цього, як жили десятиліттями. Зараз не має значення, як усе було раніше. Важливо, як це буде після війни і після перемоги", – додав він.

Володимир Зеленський заявив, що це буде інша країна, інший народ, інше покоління та інший шлях. Тож, журналіст спитав, чи може Україна вийти на цей новий шлях, на що президент відповів: "Звісно!"

Ні, у мене немає іншого вибору. Тут у мене немає альтернативи. І я її не хочу. Ми не хочемо мати жодних компромісів із будь-якими не тільки корумпованими людьми, а навіть з думками про це,

– підкреслив він.

Водночас в іншому інтерв'ю Володимир Зеленський наголосив на необхідності Заходу продовжувати фінансово підтримувати Україну. Він додав, що в інакшому випадку наша держава може повністю перейти на мілітаризовану економіку. І що це матиме негативний вплив не лише на українців, а й на Європу.