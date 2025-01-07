Командира воинской части в Одессе задержали за вымогательство взяток с подчиненных

Полиция и СБУ разоблачили командира воинской части в Одессе, который требовал 30% с боевых выплат своих подчиненных. За шесть месяцев он собрал более 400 тысяч гривен.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на полицию Одесской области. Злоумышленник обещал содействовать военнослужащим в выполнении боевых задач, но взамен требовал деньги якобы на нужды части, в частности на ремонт техники.

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Командир угрожал тем, кто отказывался платить, созданием искусственных препятствий в службе – от выявления несуществующих недостатков до перевода в другие подразделения или зоны боевых действий. За период с июня по декабрь 2024 года он получил более 400 тысяч гривен.

Задержали правонарушителя "на горячем" во время получения очередной суммы в размере 41 тысяча гривен. Ему сообщили о подозрении. Командиру грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Следствие продолжается.

Напомним, что в Украине ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации, в которых участвовали должностные лица МСЭК и врачи ВВК, задержанные СБУ и Нацполицией.

Задержанным инкриминируется взяточничество, фальсификация документов и злоупотребление влиянием, им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Схемы действовали в разных регионах, включая Кропивницкий, Днепропетровскую и Харьковскую области, где чиновники получали взятки за фиктивные медицинские заключения во избежание призыва.